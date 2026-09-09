Новий витік у Steam розкрив 19 неанонсованих ігор

Масштабний технічний збій у цифровому магазині Steam спричинив один із найбільших витоків інформації в історії ігрової індустрії. Через помилку в системі у відкритий доступ потрапили списки досягнень і сюжетні спойлери для багатьох неанонсованих проєктів.

Причини масштабного збою

Проблема виникла через помилку в роботі програмного інтерфейсу сервісу після щотижневого технічного обслуговування. Автоматичні платформи для відстеження ігрових трофеїв раптово отримали доступ до закритих баз даних сервісу, пише Neowin.

Схоже, це можливий промах з боку Valve, адже купа ігор із приватною інформацією зараз доступна через API,

– прокоментував власник сайту Exophase Майк Бендел.

Серед оприлюднених матеріалів гравці знайшли інформацію про неанонсовані ігри, оновлені класичні тайтли та ремейки:

База даних розкрила списки досягнень для таких очікуваних проєктів, як Persona 6, Kingdom Hearts 4, Gears of War: E-Day, Fable та Control Resonant.

Окрім цього, у списку згадуються ремейки Deus Ex, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Thief, а також нові частини франшиз Metro 2039, Ace Combat 8 та Minecraft Dungeons 2.

Окрім гучних анонсів, витік містить сюжетні деталі та описи важливих подій. Наприклад, списки досягнень для Kingdom Hearts 4 розкрили нові ігрові світи Disney, а трофеї Persona 6 натякають на ключові повороти історії.

Гравці також виявили згадки неанонсованої збірки The Walking Dead від Telltale, ігор за франшизами Shrek, Tetris та Twin Peaks.

Представники Valve поки утримуються від офіційних коментарів щодо цієї ситуації. Цей витік відбувся лише через кілька днів після чергового масштабного витоку файлів із сервісу, коли з'явилося 12 терабайтів внутрішніх даних Valve, що містять закриті збірки ігор Valve, а також сторонні ігри з 2003 по 2013 рік.