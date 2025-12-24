Геймери б'ють на сполох: по всьому світу стався масовий збій у Steam

Сервіс Steam увечері 24 грудня припинив працювати в багатьох коритсувачів по всьому світу. Разом з тим не працювали деякі відеоігри та онлайн платформи.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Downdetector.

Що відомо про масовий збій у роботі Steam?

Збої в ігровому сервісі почалися приблизно о 19:59. За цей час кількість повідомлень до платформи Downdetector, яка показує частоту виявлених проблем на онлайн-серверах, зросла до 487.

Користувачі скаржаться також на погану роботу ігор Dota 2 та Counter-Strike 2.

Користувачі з різних країн нині мають проблеми зі входом у свої облікові записи на сайті та в додатку Steam. У 89% користувачів сервер не працює, а 5 – не можуть залогінитися.

Варто зазначити! 20 грудня 2024 року Steam "впав" через наплив геймерів, які прийшли на новорічні знижки на ігри. Тоді спостерігалися схожі проблеми при вході та роботі на сервісі. Також збій був у жовтні минулого року.

Steam – це онлайн-платформа для комп’ютерних ігор. У ній користувачі можуть купувати, завантажувати й запускати ігри. крім того, на сервісі є можливість спілкуватися з друзями, отримувати оновлення та знижки, а також зберігати ігри в одній бібліотеці.

