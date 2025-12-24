Геймери б'ють на сполох: по всьому світу стався масовий збій у Steam
- 24 грудня ввечері Steam перестав працювати убагатьох користувачів по всьому світу.
- Downdetector зафіксував щонайменше 487 повідомлень про проблеми на Steam.
Сервіс Steam увечері 24 грудня припинив працювати в багатьох коритсувачів по всьому світу. Разом з тим не працювали деякі відеоігри та онлайн платформи.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Downdetector.
Що відомо про масовий збій у роботі Steam?
Збої в ігровому сервісі почалися приблизно о 19:59. За цей час кількість повідомлень до платформи Downdetector, яка показує частоту виявлених проблем на онлайн-серверах, зросла до 487.
Користувачі скаржаться також на погану роботу ігор Dota 2 та Counter-Strike 2.
Користувачі з різних країн нині мають проблеми зі входом у свої облікові записи на сайті та в додатку Steam. У 89% користувачів сервер не працює, а 5 – не можуть залогінитися.
Варто зазначити! 20 грудня 2024 року Steam "впав" через наплив геймерів, які прийшли на новорічні знижки на ігри. Тоді спостерігалися схожі проблеми при вході та роботі на сервісі. Також збій був у жовтні минулого року.
Steam – це онлайн-платформа для комп’ютерних ігор. У ній користувачі можуть купувати, завантажувати й запускати ігри. крім того, на сервісі є можливість спілкуватися з друзями, отримувати оновлення та знижки, а також зберігати ігри в одній бібліотеці.
Які знижки пропонував Steam торік?
У лютому минулого року компанія Valve, яка керує Steam, запустила перший великий розпродаж. Тоді шалені знижки, присвячені святу Китайського Нового, року привабили геймерів по всьому світу й сервер просто не витримали навантаження. Усе через те, що на сотні ігор від китайських розробників тоді діяли знижки аж до 99%. Великий розпродаж розпочався 8 лютого й триватиме цілий тиждень – до 15 лютого.
Тоді ж Steam додав ще одну "родзинку" й дозволив користувачам шукати ігри за тегом. Так увівши слово "Dwarf" було можливо знайти всі ігри з гномами.