На сотні ігор від китайських розробників діють знижки аж до 99%. Великий розпродаж розпочався 8 лютого й триватиме цілий тиждень – до 15 лютого.

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Великий розпродаж на Steam

Крім самих ігор з приємними знижками, також можна отримати різноманітні подарунки у вигляді тематичних стікерів. По одному такому можна отримувати щодня, поки триватиме акція.

Розпродаж Місячного Нового року 2024, який проводить Steam China, вже тут! Це подарунок для любителів ігор у всьому світі на початку цього Місячного Нового року!

– мовиться в оголошенні сервісу.

Загалом знижки діють на, без перебільшення, сотні ігор. Тож розповісти про всі – просто неможливо. Ось лише невеличка частина ігор, які протягом тижня можна отримати з приємними знижками:

Warm Snow – 181 гривня (знижка 30%),

Murders on Yangtze River – 276 гривень (знижка 15%),

Richman 11 – 225 гривень (знижка 40%),

F.I.S.T. Forged In Shado Torch – 199 гривень (знижка 60%),

Lost Castle – 67 гривень (знижка 60%),

Sword and Fairy 7 – 350 гривень (знижка 50%).

Загалом пропозиції більш ніж приємні. Тож якщо бажаєте насолодитися відеогрою зі справжнім китайським антуражем, тоді мерщій обирайте щось для себе.