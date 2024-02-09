На сотні ігор від китайських розробників діють знижки аж до 99%. Великий розпродаж розпочався 8 лютого й триватиме цілий тиждень – до 15 лютого.
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Великий розпродаж на Steam
Крім самих ігор з приємними знижками, також можна отримати різноманітні подарунки у вигляді тематичних стікерів. По одному такому можна отримувати щодня, поки триватиме акція.
Розпродаж Місячного Нового року 2024, який проводить Steam China, вже тут! Це подарунок для любителів ігор у всьому світі на початку цього Місячного Нового року!
– мовиться в оголошенні сервісу.
Загалом знижки діють на, без перебільшення, сотні ігор. Тож розповісти про всі – просто неможливо. Ось лише невеличка частина ігор, які протягом тижня можна отримати з приємними знижками:
- Warm Snow – 181 гривня (знижка 30%),
- Murders on Yangtze River – 276 гривень (знижка 15%),
- Richman 11 – 225 гривень (знижка 40%),
- F.I.S.T. Forged In Shado Torch – 199 гривень (знижка 60%),
- Lost Castle – 67 гривень (знижка 60%),
- Sword and Fairy 7 – 350 гривень (знижка 50%).
Загалом пропозиції більш ніж приємні. Тож якщо бажаєте насолодитися відеогрою зі справжнім китайським антуражем, тоді мерщій обирайте щось для себе.