На сотни игр от китайских разработчиков действуют скидки вплоть до 99%. Большая распродажа началась 8 февраля и продлится целую неделю – до 15 февраля.

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Большая распродажа на Steam

Кроме самих игр с приятными скидками, также можно получить разнообразные подарки в виде тематических стикеров. По одному такому можно получать ежедневно, пока будет длиться акция.

Распродажа Лунного Нового года 2024, которую проводит Steam China, уже здесь! Это подарок для любителей игр во всем мире в начале этого Лунного Нового года!

– говорится в объявлении сервиса.

В общем скидки действуют на, без преувеличения, сотни игр. Поэтому рассказать обо всех – просто невозможно. Вот лишь небольшая часть игр, которые в течение недели можно получить с приятными скидками:

Warm Snow – 181 гривна (скидка 30%),

Murders on Yangtze River – 276 гривен (скидка 15%),

Richman 11 – 225 гривен (скидка 40%),

F.I.S.T. Forged In Shado Torch – 199 гривен (скидка 60%),

Lost Castle – 67 гривен (скидка 60%),

Sword and Fairy 7 – 350 гривен (скидка 50%).

В общем предложения более чем приятные. Поэтому если хотите насладиться видеоигрой с настоящим китайским антуражем, тогда скорее выбирайте что-то для себя.