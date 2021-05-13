"Зараз заспіваю": у Steam з'явилася унікальна вокальна головоломка One Hand Clapping

У крамниці Steam з'явилася сторінка оригінальної відеогри One Hand Clapping. За жанром це головоломка, у якій потрібно активно використовувати вокальні вміння.

У крамниці Steam з'явилася сторінка пригодницької відеогри із назвою One Hand Clapping. Розробником гри виступає студія Bad Dream Games, а видавцем компанія HandyGames. Відеогра має вийти у дочасний доступ Steam (на PC) вже 10 червня 2021 року, а згодом й на Android, iOS, PlayStation 4, Xbox One та Nintendo Switch.

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One Hand Clapping – це оригінальний пригодницький 2D-платформер з унікальною ігровою механікою. Геймерам потрібно буде вирішувати різноманітні головоломки, щоправда, для цього треба використовувати голос. Звісно, для гри у цю відеогру потрібен хоч якийсь мікрофон чи пристрій для введення звуку. Розробники відзначили, що для комфортної гри потрібно мати мікрофон, гарнітуру та голос. Звісно, треба буде використовувати й клавіатуру чи геймпад, але лише для переміщення головного героя, бо всі завдання потрібно розв'язувати лише голосом.

За сюжетом гравці опиняються у населеному пункті із назвою Тихе місто, у якому заборонені пісні та музика. Геймери будуть грати за трьох "чудернацьких відлюдників", які спробують силою музики змінити свій ігровий світ. У відеогрі з'явиться чимала кількість цікавих та яскравих рівнів, а також різноманітні головоломки та загадки. Розробники особливо виділяють унікальний та креативний геймплей свого проєкту.

У відеогрі потрібно буде розв'язувати різноманітні завдання, які пов'язані з гармонікою та тональністю. Наприклад, взяти високу ноту, щоб допомогти головному герою дістатися до високого виступу. Також розробники відзначили, що перед початком гри потрібно буде відкалібрувати відеогру під свій голос. А подібну процедуру можна буде повторити у будь-який момент.

Щоправда, не обов'язково навіть співати, бо можна використовувати й інші методи, наприклад, свистіти, гудіти чи скористатися якимись музичними інструментами. Тобто варіантів для гри чимало, а сама відеогра може підійти навіть людям, які не володіють співочим талантом.

Скриншоти з відеогри One Hand Clapping / Фото портал HandyGames

Трейлер відеогри One Hand Clapping – відео