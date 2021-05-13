В магазине Steam появилась страница приключенческой видеоигры под названием One Hand Clapping. Разработчиком игры выступает студия Bad Dream Games, а издателем компания HandyGames. Видеоигра должна выйти в раннем доступе Steam (на PC) уже 10 июня 2021 года, а позже и на Android, iOS, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

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One Hand Clapping – это оригинальный приключенческий 2D-платформер с уникальной игровой механикой. Геймерам нужно будет решать различные головоломки, правда, для этого надо использовать голос. Конечно, для игры в эту видеоигру нужен хоть какой-то микрофон или устройство для ввода звука. Разработчики отметили, что для комфортной игры нужно иметь микрофон, гарнитуру и голос. Конечно, надо будет использовать и клавиатуру или геймпад, но только для перемещения главного героя, потому что все задания нужно решать только голосом.

По сюжету игроки оказываются в населенном пункте под названием Тихий город, в котором запрещены песни и музыка. Геймеры будут играть за трех "причудливых отшельников", которые попытаются силой музыки изменить свой игровой мир. В видеоигре появится немалое количество интересных и ярких уровней, а также разнообразные головоломки и загадки. Разработчики особо выделяют уникальный и креативный геймплей своего проекта.

В видеоигре нужно будет решать разнообразные задачи, связанные с гармоникой и тональностью. Например, взять высокую ноту, чтобы помочь главному герою добраться до высокого уступа. Также разработчики отметили, что перед началом игры нужно будет откалибровать видеоигру под свой голос. А подобную процедуру можно будет повторить в любой момент.

Правда, не обязательно даже петь, потому что можно использовать и другие методы, например, свистеть, гудеть или воспользоваться какими-то музыкальными инструментами. То есть вариантов для игры немало, а сама видеоигра может подойти даже людям, которые не обладают певческим талантом.

Скриншоты из видеоигры One Hand Clapping / Фото портал HandyGames

Трейлер видеоигры One Hand Clapping​ – видео