Краковский геймдизайнер Томаш Остафин, который работает под никнеймом Petums в течение 7 долгих лет трудился над проектом Papetura. К тому же разработчик делал игру в буквальном смысле вручную: все, что мы видим на экране, было вырезано из бумаги, склеено и снято с помощью применения стоп-кадра.

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Главный герой игры, бумажное существо Пэйп, попадает в цветочную тюрьму. После побега оттуда, он встречает очаровательную крошку Туру. Вместе они решаются бросить вызов злым огненным монстрам, цель которых сжечь весь бумажный мир. Примечательным является то, что всю эту историю нам рассказывают без единого слова, используя только анимацию, музыку и звуки.

OST игры Papetura с видеосопровождением геймплея

Papetura действительно целиком и полностью сделана из бумаги – с точки зрения стиля автор вдохновлялся культовыми квестами Neverhood и Machinarium, а также мультфильмами студии Ghibli. Атмосферу игры отлично дополняет музыка Томаса "Floex" Дворака, который наиболее известен работами над играми студии Amanita Design.

Композитор работал на чистом энтузиазме, ведь кампания по сбору средств на разработку этого инди-проекта на IndieGoGo провалилась и денег на оплату труда у Остафина не было, однако это не помешало музыканту создать замечательный саундтрек.

Проект получает в целом положительные отзывы критиков и геймеров, единственным недостатком называют короткую продолжительность сюжета, ведь полностью пройти игру можно примерно за 2 часа, однако это отнюдь не умаляет эстетического наслаждения, полученного за это время. Если вы заинтересовались, то приобрести игру и поддержать разработчика можно на платформах GOG и Steam за скромную плату в 179 гривен.