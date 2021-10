На початку вересня компанія Sony анонсувала, що у 2022 році на PC та PS5 вийде спеціальне видання з назвою Uncharted: Legacy of Thieves Collection. А минулого тижня її представники відзначили, що вже у січні 2022 року відбудеться реліз відеогри God of War на персональні комп'ютери. Зрозуміло, що користувачам цієї платформи такі новини дуже сподобалися, щоправда, навряд чи вони могли подумати, що інформація про новий подібний проєкт з'явиться вже цього місяця.

Річ у тім, що представники Sony оновили офіційну сторінку цієї компанії в крамниці Steam. Одразу ж після цього геймери помітили, що загальна кількість її ігор зросла до 46, хоча раніше їх було 44. А тому користувачі припустили, що незабаром у цьому популярному сервісі має з'явитися одразу два нових проєкти від PlayStation Studios. Варто відзначити, що точної інформації поки немає, бо сторінки цих відеоігор приховані. Представники компанії Sony ніяк не коментували цю ситуацію, а тому геймери спробували розібратися самі.

Вони припускають, що одним з цих проєктів є видання Uncharted: Legacy of Thieves Collection, яке поки так й не отримало своєї сторінки у Steam. А от з другою відеогрою все не так й просто. Спершу на цю роль претендувала дуже відома гра The Last of Us. Річ у тім, що нещодавно на Reddit з'явився скриншот сторінки цієї відеогри у крамниці Steam. Щоправда, користувачі одразу ж його розкритикували. Усе тому, що вони знайшли невелику помилку в назві ("Of", а не "of"), а також помітили, що серед фото є скриншот другої частини.

А тому геймери думають, що другий варіант, який вони відшукали лише сьогодні, є реалістичнішим. Річ у тім, що користувачі помітили, що в базі даних крамниці Steam з'явилася інформація про новий проєкт з назвою Steel PC. Геймери вважають, що цією таємничою грою може бути Sackboy: A Big Adventure, яка вийшла восени 2020 року на PS4 та PS5.

Точною цю інформацію поки назвати не можна, хоча кілька цікавих зачіпок є. У прихованих файлах є згадка про "sumoqa", а це можна розшифрувати як відділ тестування ("qa") студії Sumo Digital ("sumo") – розробників цієї відеогри. А також користувачі знайшли набір даних з назвою "Marmalade Content". Варто відзначити, що в "злитій" базі GeForce NOW, гра Sackboy: A Big Adventure, називалася "Project Marmalade".

