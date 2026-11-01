Українська відповідь XCOM з велетенськими роботами – представлено 12 хвилин геймплею Steel Core

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Геймерам уперше показали розбудову бази та покрокові битви проти інопланетних ворогів, повідомляє 24 Канал.

Захист застави та покрокові бої

У 12-хвилинному ролику розробники вмістили цілий ігровий раунд, продемонструвавши основні механіки майбутньої стратегії.

Гравці візьмуть під контроль загін бойових роботів, які захищають шахтарські застави від агресивного рою ксенокомах на віддалених планетах. Геймплей поділили на кілька етапів: удень автори пропонують розбудовувати базу, видобувати ресурси, зводити захисні стіни й вежі, а вночі – стримувати хвилі противників.

Однією з головних особливостей гри стала глибока кастомізація бойових машин.

Гравці зможуть збирати роботів буквально по деталях: змінювати шасі, руки, ноги, плечові модулі та внутрішні картриджі.

На кожного меха дозволяють встановити до чотирьох видів зброї – від снайперських гвинтівок і кулеметів Гаусса до подвійних вогнеметів і гранатометів. Кожне озброєння має по чотири унікальні навички, що дає до 16 різних атак для однієї машини.

Ігровий процес забавки: дивіться відео

За знищених монстрів гравці отримуватимуть особливий ресурс – фібоніт, який дозволить покращувати деталі та технології.

З першого погляду Steel Core нагадує суміш відомої стратегії XCOM з жанром Tower Defense.

Реліз гри запланували на перший квартал 2027 року на платформі Steam. Також разом з трейлером, автори оголосили закритий плейтест, який розпочнеться 5 листопада 2026 року.

Заявку на участь уже можна подати на сторінці гри в Steam.