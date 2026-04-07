З'явилась інформація про сиквел Stellar Blade: коли його можуть анонсувати

Південнокорейська студія Shift Up готує масштабне продовження свого найуспішнішого проєкту, який завоював серця мільйонів гравців. Поки фанати вивчають перші концепт-арти, керівництво компанії озвучило власну позицію щодо офіційної презентації майбутнього хіта.

Коли чекати більше інформації про Stellar Blade 2?

Перша частина Stellar Blade стала для студії Shift Up справжнім проривом, перетворившись на найпопулярніший преміальний тайтл у портфоліо розробників. Гра продемонструвала вражаючі результати продажів на консолі PlayStation, а після релізу на платформі Steam закріпила успіх, викликавши справжній ажіотаж серед аудиторії. За таких обставин поява сиквелу була лише питанням часу, тож сьогодні розробники вже не приховують факт роботи над продовженням, пише TheGamer.

Хоча детальна інформація поки що тримається в секреті, деякі подробиці вже просочилися в мережу. Зокрема, опубліковані самою Shift Up концепт-арти демонструють понівечені та зарослі рослинністю будівлі. Уважні глядачі, такі як Genki_JPN, помітили, що прототипом для них стало китайське місто Чунцин. Це натякає на ще більш масштабний та атмосферний постапокаліптичний світ, де природа поступово відвойовує своє у людської цивілізації.



Концепт-арт сиквелу Stellar Blade / Фото Shift Up

Генеральний директор студії Кім Хьон Те в нещодавньому інтерв'ю японському виданню 4Gamer поділився філософією розробки другої частини. Він зазначив, що створення відеоігор такого рівня – це тривалий і кропіткий процес, який вимагає максимальної уваги до деталей. За його словами, з боку часто може здаватися, ніби в студії нічого не відбувається, проте команда працює надзвичайно інтенсивно.

Коли чекати анонс?

Керівник підкреслив, що Shift Up не має наміру робити передчасних анонсів. Офіційна презентація відбудеться лише тоді, коли проєкт набуде належного вигляду та буде повністю готовий до демонстрації публіці. Студія прагне показати гру в її найкращій формі, уникаючи демонстрації сирих матеріалів.

Попри стриманість у заявах, Кім Хьон Те дав фанатам привід для стриманого оптимізму. Коли журналісти спробували дізнатися, наскільки близька гра до того самого ідеального стану, він відповів, що розкриття конкретних термінів було б занадто великим спойлером. Проте він додав, що зараз настав час, коли шанувальники вже можуть мати певні очікування.

Аналітики індустрії припускають, що анонс може відбутися на одному з великих ігрових заходів. Хоча Summer Game Fest може бути занадто раннім майданчиком, такі події як Gamescom або The Game Awards виглядають цілком імовірними місцями для прем'єри трейлера.