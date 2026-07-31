Нейромережа проти очікувань гравців

Відео під назвою "Wanna be in LOVE" з'явилося на офіційному YouTube-каналі розробників 31 липня. У ролику нова головна героїня Еві співає бадьору поп-пісню на тлі футуристичних декорацій світу Stellar Blade. Проте глядачі миттєво помітили численні візуальні аномалії: неприродну міміку, дивні зміни рис обличчя та загальну низьку якість картинки, яку часто порівнюють із дешевою рекламою перед відеороликами, пише IGN.

Офіційний опис підтверджує, що для створення відео використали ігрові ресурси, які згодом "перегенерували за підтримки ШІ", а наприкінці можна побачити логотип підрозділу A.I. Labs.

Реакція спільноти виявилася вкрай негативною не лише під самим роликом, а й на тематичних форумах, зокрема Reddit.

Вони справді думали, що приготували щось вартісне із цим штучним мотлохом?

– запитує один із користувачів під відео.

Користувачі висловлюють розчарування тим, що компанія з величезним бюджетом та талановитою командою вирішила піти шляхом генерації контенту замість якісної анімації. Дехто навіть припустив, що вокал у пісні також створила нейромережа, оскільки в титрах не вказали ім'я реальної співачки.

Згенерований клім під назвою "Wanna be in LOVE": дивіться відео

Генеральний директор компанії Кім Хюн-Те активно просуває генеративні технології. Він переконаний, що без використання ШІ студії з невеликих країн просто не зможуть витримати конкуренцію з гігантами з Китаю чи США. За його словами, якщо над Stellar Blade працює близько 150 осіб, то китайські компанії залучають до розробки одного проєкту від 1000 до 2000 фахівців.

Ми не маємо можливості конкурувати як у якості, так і в обсязі контенту,

– заявив Кім Хюн-Те.

Керівник запевняє, що впровадження нових технологій не призведе до скорочення штату, а навпаки – зробить кожного співробітника ціннішим, оскільки "одна людина зможе виконувати роботу за сотню".

Попри ці аргументи, геймери побоюються, що подібний підхід пошириться і на сюжетні сцени в самій грі. Ба більше, нова героїня Еві й раніше викликала суперечки через свій надто юний вигляд, що контрастує з дорослим голосом. Хоча Кім Хюн-Те наголошує на її сильному характері та участі в небезпечних битвах, використання ШІ лише підлило масла у вогонь дискусій навколо проєкту.