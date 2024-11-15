Високооцінений і дещо скандальний ексклюзив PS5 вийде на ПК

Цьогорічний хіт Stellar Blade приніс Sony чималі прибутки. Значну роль у швидкому розповсюдженні проєкту зіграли суперечки довкола костюмів головної героїні, які назвали надміру сексуалізованими. Але, як відомо, чорний піар – це теж піар. Компанія не збирається на цьому зупинятися й готується до виходу гри на PC.

Stellar Blade на ПК

Розробник Shift Up повідомив у нещодавньому квартальному звіті про прибутки, що продажі "залишаються стабільними, навіть коли початковий сплеск вщух" після весняного запуску гри. Щоб повторити й закріпити цей успіх, компанія готує портування гри на комп'ютери десь наступного року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Engadget.

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Враховуючи останні тенденції, такі як зростаюча присутність Steam на ринку AAA ігор та світовий успіх Black Myth: Wukong, ми очікуємо, що ПК-версія буде продаватися навіть краще, ніж консольна,

– відповіли представники корейської компанії на запитання про плани щодо ПК-версії.

Згаданий Black Myth: Wukong зміг встановити новий рекорд для однокористувацької гри в Steam, коли він з'явився на платформі в серпні. Це висока мета для будь-якого проєкту, тож ми побачимо, наскільки успішною може бути Shift Up в охопленні міжнародної аудиторії на ПК.

Точної дати релізу наразі немає. Компанія навіть не каже, чи буде це початок року, чи друга його половина.

Нагадаємо, Stellar Blade – це відеогра у жанрі пригодницького бойовика від третьої особи. Дія розгортається на постапокаліптичній Землі, де вам потрібно провести головну героїню Єву через численні випробування й кровожерливих монстрів. Бойова система орієнтована на вивчення шаблонів атак ворогів і точний розрахунок часу для контратаки. За сюжетом, людей вигнала з Землі інопланетна раса під назвою Найтіба, тому Єва разом зі своїми напарниками повинна знайти спосіб здолати цю загрозу й повернути планету під контроль.

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