Stellar Blade на ПК

Разработчик Shift Up сообщил в недавнем квартальном отчете о прибыли, что продажи "остаются стабильными, даже когда первоначальный всплеск утих" после весеннего запуска игры. Чтобы повторить и закрепить этот успех, компания готовит портирование игры на компьютеры где-то в следующем году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Engadget.

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Учитывая последние тенденции, такие как растущее присутствие Steam на рынке AAA игр и мировой успех Black Myth: Wukong, мы ожидаем, что ПК-версия будет продаваться даже лучше, чем консольная,

– ответили представители корейской компании на вопрос о планах относительно ПК-версии.

Упомянутый Black Myth: Wukong смог установить новый рекорд для однопользовательской игры в Steam, когда он появился на платформе в августе. Это высокая цель для любого проекта, так что мы увидим, насколько успешной может быть Shift Up в охвате международной аудитории на ПК.

Точной даты релиза пока нет. Компания даже не говорит, будет ли это начало года, или вторая его половина.

Напомним, Stellar Blade – это видеоигра в жанре приключенческого боевика от третьего лица. Действие разворачивается на постапокалиптической Земле, где вам нужно провести главную героиню Еву через многочисленные испытания и кровожадных монстров. Боевая система ориентирована на изучение шаблонов атак врагов и точный расчет времени для контратаки. По сюжету, людей изгнала с Земли инопланетная раса под названием Найтиба, поэтому Ева вместе со своими напарниками должна найти способ преодолеть эту угрозу и вернуть планету под контроль.

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