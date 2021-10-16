Стильно і зі смаком: вийшов новий трейлер чарівної головоломки Where Cards Fall

Студія The Game Band поділилися новою інформацією про свою відеогру Where Cards Fall. Цього разу розробники представили новий трейлер, а також назвали точну дату виходу цієї гри на PC та Nintendo Switch.

Видавництво Snowman та студія-розробник The Game Band представили новий трейлер своєї цікавої відеогри з назвою Where Cards Fall. Нагадаємо, що раніше цей проєкт був доступний лише в Apple Arcade, але вже найближчим часом він дістанеться й до інших платформ.

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Отже, Where Cards Fall – це медитативна головоломка, у якій геймерам потрібно допомогти головному герою, який переживає непростий етап дорослішання. Для цього треба розв'язувати цікаві карткові головоломки, які відкривають доступ до різноманітних його спогадів. У трейлері можна побачити, що за допомогою карт гравці будуть самі прокладати свій маршрут на кожному рівні.

Трейлер відеогри Where Cards Fall: відео

Загалом розробники планують розповісти захоплюючу історію дорослішання, щоправда, без діалогів. З цікавого ще варто відзначити, що в грі Where Cards Fall буде понад п'ятдесят унікальних головоломок, чарівний візуальний стиль, а також оригінальний саундтрек. Також автори написали, що платформа PC з самого початку розробки була для них основою, а тому проблем з керуванням (мишка та клавіатура) чи іншими елементами не повинно виникнути.

Наостанок варто відзначити, що реліз гри Where Cards Fall відбудеться вже 4 листопада на PC (Steam та Epic Games Store) і Nintendo Switch. Ціну розробники поки не називали, а тому зараз цю відеогру можна додати лише до списку бажаного.

Відеогра Where Cards Fall / Фото з крамниці Steam