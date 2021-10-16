Издательство Snowman и студия-разработчик The Game Band представили новый трейлер своей интересной видеоигры под названием Where Cards Fall. Напомним, что ранее этот проект был доступен только в Apple Arcade, но уже в ближайшее время он доберется и к другим платформам.

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Итак, Where Cards Fall – это медитативная головоломка, в которой геймерам нужно помочь главному герою, который переживает непростой этап взросления. Для этого надо решать интересные карточные головоломки, которые открывают доступ к различным его воспоминаниям. В трейлере можно увидеть, что с помощью карт игроки будут сами прокладывать свой маршрут на каждом уровне.

Трейлер видеоигры Where Cards Fall: видео

В целом разработчики планируют рассказать увлекательную историю взросления, правда, без диалогов. Из интересного еще стоит отметить, что в игре Where Cards Fall будет более пятидесяти уникальных головоломок, очаровательный визуальный стиль, а также оригинальный саундтрек. Также авторы написали, что платформа PC с самого начала разработки была для них основой, а потому проблем с управлением (мышка и клавиатура) или другими элементами не должно возникнуть.

Напоследок стоит отметить, что релиз игры Where Cards Fall состоится уже 4 ноября на PC (Steam и Epic Games Store) и Nintendo Switch. Цену разработчики пока не называли, а потому сейчас эту видеоигру можно добавить только в список желаемого.

Видеоигра Where Cards Fall / Фото из магазина Steam