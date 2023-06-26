Стівен Кінг став головним натхненником для сценарію психологічного горору Alan Wake. Адже ідею протагоніста-письменника, чиї роботи оживають, американський автор використовував у низці своїх робіт.

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Стівен Кінг продав власну цитату

Через таке ідейне натхнення розробники зі студії Remedy Entertainment відчайдушно прагнули придбати одну з цитат Стівена Кінга. У такий спосіб вони хотіли дати старт грі.

Американський "Король жахів" підтримав ідею розробників. Він продав власну цитату за символічну суму – 1 долар. "Це було дуже щедро", – відзначив креативний директор Remedy Сем Лейк.

Цитата з'являється у вступній сцені першої гри. У ній головний герой письменник Алан Вейк прямує самотньою місцевістю та вимовляє рядки:

Стівен Кінг одного разу написав: "Кошмари існують поза логікою, і в їхніх поясненнях мало цікавого. Вони протилежні поезії страху…"