Стоматолог із США пропонує безплатні послуги кожному, хто переможе його у відеогрі

Винахідливий спеціаліст з містечка Ашленд вигадав як ефективно прорекламувати свої послуги, використавши власну любов до файтингів. Детальніше у матеріалі.

Будь-хто знає, що стоматологія – це зовсім не дешеве та й не те щоб задоволення, проте здорові зуби хоче мати кожен – і геймери не виключення.

Цікаво Гравець Warzone був здивований, дізнавшись ким є його товариш по грі у реальному житті

Керуючись такою думкою, стоматолог зі штату Массачусетс Тедж А. Шах вигадав цікаву рекламну кампанію для своєї клініки Zen Family Dental.

На що ви готові аби безплатно полікувати зуби? Може порушити якийсь дрібний закон чи відібрати цукерку в дитини? А що якщо для цього достатньо буде обіграти стоматолога у відеогру? Отож, в соціальних мережах лікар поділився відеозапрошенням до клініки у якому запропонував потенційним пацієнтам зіграти матч 1 на 1 у Super Smash Bros. Ultimate, а переможцям Шах пообіцяв безплатну чистку зубів.

Запрошення до віртуального двобою



Доктор Шах також встановив деякі основні правила для матчів. Бійки 1 на 1 триватимуть в 3 етапи, без предметів та фінальних ударів. Хоча Smash Bros. Ultimate має велику кількість мап, дозволені лише ті, які використовують на справжніх кіберспортивних турнірах. Все це зроблено для того аби переконатися, що результат поєдинків буде напряму залежати від майстерності геймерів.

Крім того, претенденти повинні зареєструватися на сайті клініки, перш ніж змагатись зі стоматологом. Наостанок Доктор Шах попередив своїх потенційних опонентів: "Якщо ви програєте, вам потрібно буде розповісти всьому світу, що ви програли стоматологу!" і це все ще невелика плата за можливість отримати даровий догляд за зубами.