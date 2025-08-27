Український симулятор японської біржі STONKS-9800 досягнув позначки у 50 тисяч проданих копій у Steam. Чому творець проєкту обрав специфічний жанр і які подальші плани – у матеріалі.

Український геймдев – це не лише серії STALKER чи METRO, а й сотні інших, менших за розмахом проєктів, які теж заслуговують на увагу геймерів з усього світу. З автором однієї з таких відеоігор, соло-розробником під ніком TERNOX, поспілкувався 24 Канал.

Про що відеогра STONKS-9800?

20 серпня симулятор фондового ринку STONKS-9800 перетнув позначку у 50 тисяч проданих копій на платформі Steam, про що з радістю повідомив творець проєкту його сторінці в X.

Гра пропонує геймерам приміряти на себе роль справжньої акули бізнесу на японській фондовій біржі 80 – 90-х років. На гравця чекає тернистий шлях від акціонера-початківця до найбагатшого громадянина Японії.

Ясна річ, на ньому доведеться стикатися з купою важких та важливих виборів, нелегальними махінаціями та різними побічними активностями: від славнозвісної паччінко до ставок на кінні перегони, гольфу чи риболовлі.

Що таке пачінко? Пачінко (або патінко) – це шалено популярна в Японії азартно-розважальна гра, схожа на вертикальний пінбол: гравець запускає кульки, які падають крізь лабіринт цвяшків, і намагається виграти ще більше кульок. Їх можна обміняти на різноманітні призи або гроші.

При цьому всьому слід стежити за здоров'ям свого віртуального протеже, аби не загриміти в лікарню через підвищений рівень стресу, та приділяти увагу асистентці Емі.

Чому такий специфічний жанр?

Такий неочікуваний вибір жанру та сетингу від українського розробника був зумовлений освітою та власними захопленнями.

У мене економічна освіта, цікава була ця тема і вже давно хотілось зробити щось подібне, якийсь "бізнес симулятор". У 2020 я як раз захоплювався старими японськими іграми та тому виникла ідея зробити щось саме у сетингу Японії 80-х у стилі цих самих подібних ігор,

– розповів TERNOX у коментарі для 24 Каналу.

Основним прицілом з погляду продажів природно став азійський ринок, на якому гру спіткав серйозний успіх.

З Азії багато звісно (продажів, – ред.), загалом якщо поєднати в один регіон, то більше копій продано саме в Азії, далі Північна Америка та потім вже Європа,

– прокоментував розробник.

Не залишилися осторонь і українські геймери, хоча у відсотковому значенні серед покупців вони склали лише 5%.

Які подальші плани TERNOX?

Наразі STONKS-9800 перебуває у режимі дочасного доступу, а реліз кінцевої версії 1.0 планується вже у 2026 році, одначе і після нього підтримка гри не закінчиться, хоча конкретних планів розробник наразі не має.

Гру можна ще довго підтримувати та оновлювати. Але поки основні плани це випустити версію 1.0, а далі вже буду думати конкретніше,

– говорить він.

До того ж девелопер поєднує роботу над STONKS-9800 з іншим своїм проєктом – нещодавно анонсованою візуальною новелою з промовистою назвою Valkyrie Iteration: Кишеньковий симулятор тренування пілотеси мехи.

Хоча ця гра запланована до виходу вже у 2025 році, у вас ще є час ознайомитися з симулятором фондової біржі, який точно забезпечить кілька цікавих вечорів та обійдеться всього лиш у 150 гривень в Steam.