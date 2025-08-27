Українська відеогра про фондову біржу досягла позначки у 50 000 проданих копій
- Українська відеогра STONKS-9800 – симулятор японської фондової біржі, досягла 50 тисяч проданих копій на Steam, завдяки успіху на азійському ринку.
- Натхненням для розробника слугувала економічна освіта та захоплення олдскульними японськими відеоіграми.
- TERNOX планує випустити версію 1.0 у 2026 році і продовжувати підтримку гри, а також працює над новим проєктом Valkyrie Iteration, який вийде у 2025 році.
Український симулятор японської біржі STONKS-9800 досягнув позначки у 50 тисяч проданих копій у Steam. Чому творець проєкту обрав специфічний жанр і які подальші плани – у матеріалі.
Український геймдев – це не лише серії STALKER чи METRO, а й сотні інших, менших за розмахом проєктів, які теж заслуговують на увагу геймерів з усього світу. З автором однієї з таких відеоігор, соло-розробником під ніком TERNOX, поспілкувався 24 Канал.
Про що відеогра STONKS-9800?
20 серпня симулятор фондового ринку STONKS-9800 перетнув позначку у 50 тисяч проданих копій на платформі Steam, про що з радістю повідомив творець проєкту його сторінці в X.
Гра пропонує геймерам приміряти на себе роль справжньої акули бізнесу на японській фондовій біржі 80 – 90-х років. На гравця чекає тернистий шлях від акціонера-початківця до найбагатшого громадянина Японії.
Ясна річ, на ньому доведеться стикатися з купою важких та важливих виборів, нелегальними махінаціями та різними побічними активностями: від славнозвісної паччінко до ставок на кінні перегони, гольфу чи риболовлі.
Що таке пачінко?
Пачінко (або патінко) – це шалено популярна в Японії азартно-розважальна гра, схожа на вертикальний пінбол: гравець запускає кульки, які падають крізь лабіринт цвяшків, і намагається виграти ще більше кульок. Їх можна обміняти на різноманітні призи або гроші.
При цьому всьому слід стежити за здоров'ям свого віртуального протеже, аби не загриміти в лікарню через підвищений рівень стресу, та приділяти увагу асистентці Емі.
Трейлер гри – дивіться відео
Чому такий специфічний жанр?
Такий неочікуваний вибір жанру та сетингу від українського розробника був зумовлений освітою та власними захопленнями.
У мене економічна освіта, цікава була ця тема і вже давно хотілось зробити щось подібне, якийсь "бізнес симулятор". У 2020 я як раз захоплювався старими японськими іграми та тому виникла ідея зробити щось саме у сетингу Японії 80-х у стилі цих самих подібних ігор,
– розповів TERNOX у коментарі для 24 Каналу.
Основним прицілом з погляду продажів природно став азійський ринок, на якому гру спіткав серйозний успіх.
З Азії багато звісно (продажів, – ред.), загалом якщо поєднати в один регіон, то більше копій продано саме в Азії, далі Північна Америка та потім вже Європа,
– прокоментував розробник.
Не залишилися осторонь і українські геймери, хоча у відсотковому значенні серед покупців вони склали лише 5%.
Які подальші плани TERNOX?
Наразі STONKS-9800 перебуває у режимі дочасного доступу, а реліз кінцевої версії 1.0 планується вже у 2026 році, одначе і після нього підтримка гри не закінчиться, хоча конкретних планів розробник наразі не має.
Гру можна ще довго підтримувати та оновлювати. Але поки основні плани це випустити версію 1.0, а далі вже буду думати конкретніше,
– говорить він.
До того ж девелопер поєднує роботу над STONKS-9800 з іншим своїм проєктом – нещодавно анонсованою візуальною новелою з промовистою назвою Valkyrie Iteration: Кишеньковий симулятор тренування пілотеси мехи.
Трейлер нового проєкту TERNOX – перегляньте ролик
Хоча ця гра запланована до виходу вже у 2025 році, у вас ще є час ознайомитися з симулятором фондової біржі, який точно забезпечить кілька цікавих вечорів та обійдеться всього лиш у 150 гривень в Steam.