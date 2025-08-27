Украинская видеоигра о фондовой бирже достигла отметки в 50 000 проданных копий
- Украинская видеоигра STONKS-9800 – симулятор японской фондовой биржи, достигла 50 тысяч проданных копий на Steam, благодаря успеху на азиатском рынке.
- Вдохновением для разработчика послужило экономическое образование и увлечение олдскульными японскими видеоиграми.
- TERNOX планирует выпустить версию 1.0 в 2026 году и продолжать поддержку игры, а также работает над новым проектом Valkyrie Iteration, который выйдет в 2025 году.
Украинский симулятор японской биржи STONKS-9800 достиг отметки в 50 тысяч проданных копий в Steam. Почему создатель проекта выбрал специфический жанр и какие дальнейшие планы – в материале.
Украинский геймдев – это не только серии STALKER или METRO, но и сотни других, меньших по размаху проектов, которые тоже заслуживают внимания геймеров со всего мира. С автором одной из таких видеоигр, соло-разработчиком под ником TERNOX, пообщался 24 Канал.
О чем видеоигра STONKS-9800?
20 августа симулятор фондового рынка STONKS-9800 пересек отметку в 50 тысяч проданных копий на платформе Steam, о чем с радостью сообщил создатель проекта на его странице в X.
Игра предлагает геймерам примерить на себя роль настоящей акулы бизнеса на японской фондовой бирже 80-90-ых годов. Игрока ждет тернистый путь от начинающего акционера до самого богатого гражданина Японии.
Понятное дело, на нем придется сталкиваться с кучей трудных и важных выборов, нелегальными махинациями и различными побочными активностями: от знаменитой пачинко до ставок на конные скачки, гольфа или рыбалки.
Что такое пачинко?
Пачинко (или патинко) – это безумно популярная в Японии азартно-развлекательная игра, похожая на вертикальный пинбол: игрок запускает шарики, которые падают сквозь лабиринт гвоздиков, и пытается выиграть еще больше шариков. Их можно обменять на разнообразные призы или деньги.
При этом всем этом следует следить за здоровьем своего виртуального протеже, чтобы не загреметь в больницу из-за повышенного уровня стресса, и уделять внимание ассистентке Эми.
Трейлер игры – смотрите видео
Почему такой специфический жанр?
Такой неожиданный выбор жанра и сеттинга от украинского разработчика был обусловлен образованием и собственными увлечениями.
У меня экономическое образование, интересна была эта тема и уже давно хотелось сделать что-то подобное, какой-то "бизнес симулятор". В 2020 я как раз увлекался старыми японскими играми и поэтому возникла идея сделать что-то именно в сеттинге Японии 80-х в стиле этих самых подобных игр,
– рассказал TERNOX в комментарии для 24 Канала.
Основным прицелом с точки зрения продаж естественно стал азиатский рынок, на котором игру постиг серьезный успех.
Из Азии много конечно (продаж, – ред.), в общем если объединить в один регион то больше копий продано именно в Азии, далее Северная Америка и потом уже Европа,
– прокомментировал разработчик.
Не остались в стороне и украинские геймеры, хотя в процентном значении среди покупателей они составили лишь 5%.
Какие дальнейшие планы TERNOX?
Сейчас STONKS-9800 находится в режиме досрочного доступа, а релиз конечной версии 1.0 планируется уже в 2026 году, однако и после него поддержка игры не закончится, хотя конкретных планов разработчик пока не имеет.
Игру можно еще долго поддерживать и обновлять. Но пока основные планы это выпустить версию 1.0, а дальше уже буду думать конкретнее,
– говорит он.
К тому же девелопер совмещает работу над STONKS-9800 с другим своим проектом – недавно анонсированной визуальной новеллой с красноречивым названием Valkyrie Iteration: Mecha Pilot Raising Pocket Simulator.
Трейлер нового проекта TERNOX – посмотрите ролик
Хотя эта игра запланирована к выходу уже в 2025 году, у вас еще есть время ознакомиться с симулятором фондовой биржи, который точно обеспечит несколько интересных вечеров и обойдется всего лишь в 150 гривен в Steam.