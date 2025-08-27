Украинский симулятор японской биржи STONKS-9800 достиг отметки в 50 тысяч проданных копий в Steam. Почему создатель проекта выбрал специфический жанр и какие дальнейшие планы – в материале.

Украинский геймдев – это не только серии STALKER или METRO, но и сотни других, меньших по размаху проектов, которые тоже заслуживают внимания геймеров со всего мира. С автором одной из таких видеоигр, соло-разработчиком под ником TERNOX, пообщался 24 Канал.

К теме Украинская игра "Чумаки" перенесет игроков в мир старинной торговли и мистических легенд

О чем видеоигра STONKS-9800?

20 августа симулятор фондового рынка STONKS-9800 пересек отметку в 50 тысяч проданных копий на платформе Steam, о чем с радостью сообщил создатель проекта на его странице в X.

Игра предлагает геймерам примерить на себя роль настоящей акулы бизнеса на японской фондовой бирже 80-90-ых годов. Игрока ждет тернистый путь от начинающего акционера до самого богатого гражданина Японии.

Понятное дело, на нем придется сталкиваться с кучей трудных и важных выборов, нелегальными махинациями и различными побочными активностями: от знаменитой пачинко до ставок на конные скачки, гольфа или рыбалки.

Что такое пачинко? Пачинко (или патинко) – это безумно популярная в Японии азартно-развлекательная игра, похожая на вертикальный пинбол: игрок запускает шарики, которые падают сквозь лабиринт гвоздиков, и пытается выиграть еще больше шариков. Их можно обменять на разнообразные призы или деньги.

При этом всем этом следует следить за здоровьем своего виртуального протеже, чтобы не загреметь в больницу из-за повышенного уровня стресса, и уделять внимание ассистентке Эми.

Трейлер игры – смотрите видео

Почему такой специфический жанр?

Такой неожиданный выбор жанра и сеттинга от украинского разработчика был обусловлен образованием и собственными увлечениями.

У меня экономическое образование, интересна была эта тема и уже давно хотелось сделать что-то подобное, какой-то "бизнес симулятор". В 2020 я как раз увлекался старыми японскими играми и поэтому возникла идея сделать что-то именно в сеттинге Японии 80-х в стиле этих самых подобных игр,

– рассказал TERNOX в комментарии для 24 Канала.

Основным прицелом с точки зрения продаж естественно стал азиатский рынок, на котором игру постиг серьезный успех.

Из Азии много конечно (продаж, – ред.), в общем если объединить в один регион то больше копий продано именно в Азии, далее Северная Америка и потом уже Европа,

– прокомментировал разработчик.

Не остались в стороне и украинские геймеры, хотя в процентном значении среди покупателей они составили лишь 5%.

Какие дальнейшие планы TERNOX?

Сейчас STONKS-9800 находится в режиме досрочного доступа, а релиз конечной версии 1.0 планируется уже в 2026 году, однако и после него поддержка игры не закончится, хотя конкретных планов разработчик пока не имеет.

Игру можно еще долго поддерживать и обновлять. Но пока основные планы это выпустить версию 1.0, а дальше уже буду думать конкретнее,

– говорит он.

К тому же девелопер совмещает работу над STONKS-9800 с другим своим проектом – недавно анонсированной визуальной новеллой с красноречивым названием Valkyrie Iteration: Mecha Pilot Raising Pocket Simulator.

Трейлер нового проекта TERNOX – посмотрите ролик

Хотя эта игра запланирована к выходу уже в 2025 году, у вас еще есть время ознакомиться с симулятором фондовой биржи, который точно обеспечит несколько интересных вечеров и обойдется всего лишь в 150 гривен в Steam.