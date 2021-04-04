Виганяють звідусіль: сторінку багатостраждального симулятора спокусника видалили з Twitch

Розробники Super Seducer 3 змогли знайти платформу для розповсюдження відеогри. Щоправда, з'явилася нова проблема, бо сторінка багатостраждальної гри зникла з платформи Twitch.

Ми вже розповідали вам про тернистий шлях Річарда Ла Руїни та його відеогри Super Seducer 3. Спочатку цю гру відмовилися випускати в Epic Games та GOG, а згодом і у Steam. Розробники не здалися, тому зрештою змогли знайти платформу для розповсюдження відеогри. Хоча знайшовся ще один сервіс, якому не сподобався цей проєкт.

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Варто розпочати з того, що більшість крамниць відмовилися випускати гру через наявність контенту для дорослих – жінок у спідній білизні. Хоча Річард Ла Руїна неодноразово наголошував на тому, що у відеогрі відсутні відверті сцени, а весь контент цієї гри можна спокійно викладати у будь-яку соцмережу. У грі навіть є спеціальний режим з цензурою, але все це не змогло переконати відомі платформи для розповсюдження ігор.

Відеогра була готова, тому розробники активно шукали новий дім для свого проєкту. Варто відзначити, що вони дуже швидко змогли домовитися з крамницею GamesPlanet, де зараз можна придбати оригінальну гру за 13 доларів (приблизно 360 гривень).

Здавалося, що життя розробників налагоджується, але знову все пішло не за планом. Цього разу відзначився Twitch, бо з цієї платформи зникли індивідуальні сторінки одразу всіх ігор з цієї трилогії. Про це розповів у твітері Річард Ла Руїна, а користувачі допомогли йому знайти можливу причину видалення. Річ у тім, що у цих відеоігор була відмітка "гра для дорослих", тому сторінки й зникли. Розробники видалили відповідні позначки, але відновити вийшло лише індивідуальні сторінки перших двох частин.

Поки невідомо, чи відновлять сторінку Super Seducer 3 на цій платформі. Можливо, причина саме у контенті, хоча подібного на Twitch повно (є навіть стріми з басейнів чи джакузі), а жінками у спідній білизні важко здивувати місцеву аудиторію. Тому Річард наполегливо рекомендує стрімерам використовувати режим гри з цензурою.

Трейлер відеогри Super Seducer 3 – відео