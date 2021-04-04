Разработчики Super Seducer 3 смогли найти платформу для распространения видеоигры. Правда, появилась новая проблема, потому что страница многострадальной игры исчезла с платформы Twitch.

Мы уже рассказывали вам о тернистом пути Ричарда Ла Руины и его видеоигры Super Seducer 3. Сначала игру отказались выпускать в Epic Games и GOG, а затем и в Steam. Разработчики не сдались, поскольку в конце концов смогли найти платформу для распространения видеоигры. Хотя нашелся еще один сервис, которому не понравился этот проект.

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Стоит начать с того, что большинство магазинов отказались выпускать игру из-за наличия контента для взрослых – женщин в нижнем белье. Хотя Ричард Ла Руина неоднократно подчеркивал, что в видеоигре отсутствуют откровенные сцены, а весь контент этой игры можно спокойно выкладывать в любую соцсеть. В игре даже есть специальный режим с цензурой, но все это не смогло убедить известные платформы для распространения игр.

Видеоигра была готова, поэтому разработчики активно искали новый дом для своего проекта. Стоит отметить, что они очень быстро смогли договориться с магазином GamesPlanet, где можно приобрести оригинальную игру за 13 долларов (примерно 360 гривен).

Казалось, что жизнь разработчиков налаживается, но опять все пошло не по плану. На этот раз отличился Twitch, потому что с этой платформы исчезли индивидуальные страницы сразу всех игр с этой трилогии. Об этом рассказал в твиттере Ричард Ла Руина, а пользователи помогли ему найти возможную причину удаления. Дело в том, что в этих видеоигр была отметка "игра для взрослых", поэтому страницы и исчезли. Разработчики удалили соответствующие отметки, но восстановить получилось только индивидуальные страницы первых двух частей.

Пока неизвестно, восстановят ли страницу Super Seducer 3 на этой платформе. Возможно, причина именно в контенте, хотя подобного на Twitch полно (есть даже стримы из бассейнов или джакузи), а женщинами в нижнем белье трудно удивить местную аудиторию. Поэтому Ричард настоятельно рекомендует стримерам использовать режим игры с цензурой.

Трейлер видеоигры Super Seducer 3​ – видео