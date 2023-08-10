Стрімер Baldur's Gate 3 знайшов в грі механіку про яку не знали 99% розробників
Джерело:DansGaming
Larian Studios насолоджуються шаленим успіхом Baldurs Gate 3, а гравці своєю чергою отримують неабияке задоволення від гри, попутно знаходячи в ній такі цікаві елементи, про які не були в курсі навіть самі розробники.
Baldur's Gate 3 однозначно стала найбільшим релізом року з огляду на те наскільки результат праці Larian Studios перевершив очікування та вразив усю геймерську спільноту.
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Гра пропонує просто величезну кількість контенту й аби дослідити кожен закуток цього жорстокого фентезійного світу потрібно чимало часу.
Що казати, коли виявилось, що більшість розробників гри були не в курсі кумедної та водночас милої механіки, яку знайшов стрімер під ніком DansGaming.
Під час проходження гри, йому трапився з першого погляду непотрібний предмет – м'ячик. Однак гравець замислився, що буде якщо кинути його біля пса.
Виявилося, що у BG 3 пси справжні хороші хлопчики та дівчатка й чемно приносять іграшку назад, а гра винагороджує геймера за кмітливість спеціальною ачівкою.
Цікава знахідка стрімера: дивитися відео
Такий рівень уваги до деталей підкорив як стрімера так і його глядачів, але найцікавіше відбулося, коли DansGaming запостив уривок з цим моментом у соцмережі X.
Ролик завірусився і потрапив в поле зору розробників, після чого один з директорів Larian Studios навіть прокоментував знахідку.
Я на 99% впевнений, що більшість людей у Larian навіть не знали цього, лол, – написав він.
Це зайвий раз показує наскільки масштабною є Baldur's Gate 3, яка абсолютно заслужено може стати не лише найкращою грою 2023 року, а, можливо, й цілого десятиліття.