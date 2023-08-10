Baldur's Gate 3 однозначно стала самым большим релизом года, учитывая, насколько результат работы Larian Studios превзошел ожидания и поразил все геймерское сообщество.

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Игра предлагает просто огромное количество контента и чтобы исследовать каждый уголок этого жестокого фэнтезийного мира, нужно много времени.

Что говорить, когда оказалось, что большинство разработчиков игры были не в курсе забавной и в то же время милой механики, которую нашел стример под ником DansGaming.

Во время прохождения игры ему случилось найти с первого взгляда ненужный предмет – мячик. Однако игрок задумался, что будет если бросить его псу.

Оказалось, что в BG 3 псы настоящие хорошие мальчики и девочки и вежливо приносят игрушку назад, а игра вознаграждает геймера за смекалку специальной ачивкой.

Интересная находка стримера: смотреть видео

Такой уровень внимания к деталям покорил как стримера, так и его зрителей, но самое интересное произошло, когда DansGaming запостил отрывок с этим моментом в соцсети X.

Ролик завирусился и попал в поле зрения разработчиков, после чего один из директоров Larian Studios даже прокомментировал находку.

Я на 99% уверен, что большинство людей в Larian даже не знали этого, лол, – написал он.

Это лишний раз показывает насколько масштабна Baldur's Gate 3, которая абсолютно заслуженно может стать не только лучшей игрой 2023 года, а, возможно, и целого десятилетия.