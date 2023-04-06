Колишній кіберспортсмен, а нині стрімер Ерік "fl0m" Флом продовжує колекціонувати баги у Counter-Strike 2.

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Хоча минулу знахідку геймера, що дозволяла запустити "легальний" чіт за допомогою консолі, вже виправили, Флом й далі виявляє недоліки, здатні знищити баланс гри.

Цього разу, майстерний гравець знайшов спосіб використати "односторонній" (ванвей) дим, який дає неабияку перевагу у перестрілці з суперником. До того ж це попри обіцянку розробників, що завдяки новій технології подібна ситуація у CS 2 є неможливою.

Користуватися цим новим експлойтом досить просто: необхідно кинути гранату в дим безпосередньо перед тим, як він повністю розкриється. Після цього лічені секунди ви матимете "легкий односторонній ефект".

Стрімер продемонстрував неймовірну ефективність цього способу у дверях на шляху до точки А на мапі Dust 2.

Новий "односторонній" дим у CS 2: відео

Крім того, виявилося, що цей дим навіть може захистити гравця від коктейлю Молотова, затушивши його, попри те що і цього, за словами розробників, не мало б статися.

Отож, Valve ще є над чим працювати до літнього релізу новинки.