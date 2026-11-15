4300 кілометрів пішки заради топ-рангу – геймер здобув 10 рівень FACEIT у CS2 на біговій доріжці

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Стример став першим у світі гравцем, який досяг найвищого 10 рівня на кіберспортивній платформі FACEIT, граючи винятково під час ходьби на біговій доріжці, повідомив кореспондент Джейк Лакі у X.

Амбітні плани та наступна вершина

Історія незвичного виклику розпочалася понад рік тому, коли геймер вирішив поєднати улюблені ігрові сесії з фізичною активністю.

Організм фаната CS2 вже мав певну підготовку, адже до купівлі тренажера він чотири роки поспіль грав у кіберспортивний шутер винятково стоячи. Щоб реалізувати нову ідею, ентузіаст створив бюджетну систему вартістю 300-400 доларів, яка складається з бігової доріжки та регульованого столу.

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Цифри підсумкової статистики вражають навіть досвідчених спортсменів. За весь час експерименту JeyCS провів на біговій доріжці 676,83 годин та подолав відстань у 4331,66 кілометрів. Під час кіберспортивних марафонських забігів гравець спалив 203 050 кілокалорій.

Спочатку геймер тренувався у стандартному режимі Premier і побоювався виходити на FACEIT, щоб інші користувачі не сприйняли ходьбу під час матчів як навмисне псування гри. Проте масовий наплив нечесних гравців у Premier змусив його змінити думку та повернутися на змагальну платформу.

Повернувшись на змагальну арену FACEIT, геймер швидко здолав шлях до 10 рівня та опублікував свій результат у спільноті r/GlobalOffensive на платформі Reddit.

Здобутий титул першої людини у світі з подібним досягненням не зупинив кіберспортсмена.

Тепер починається шлях до 3000 Elo, побачимося на сервері– прокоментував JeyCS.

Зараз стример продовжує щоденні тренування на біговій доріжці, готуючись до підкорення нових рейтингових висот у Counter-Strike 2.