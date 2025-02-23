Англійський стример Football Manager очолив справжній футбольний клуб
- Англійський стример Аарон Хант, відомий за трансляціями Football Manager на Twitch, став головою реального футбольного клубу "Дейзі Хілл".
- Клуб, який має фінансові труднощі, сподівається, що Хант зможе привернути увагу та залучити спонсорів для його порятунку.
- Хант планує використовувати своїх підписників у соціальних мережах, щоб збільшити кількість відвідувачів матчів та підтримати клуб, а його дебютне відео про проєкт вже набрало понад 88 тисяч переглядів.
Затятий геймер та шанувальник футболу показав власний талант у симуляторі Football Manager та отримав шанс випробувати себе в ролі керманича реальної футбольної команди.
Пристрасть до відеоігор іноді може привести вас до роботи мрії, як це довів стример Аарон Хант з Великобританії, інформує 24 Канал з посиланням на BBC.
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З віртуального футболу в реальний
Аарон Хант з Болтона проводив трансляції з симулятора Football Manager на Twitch, де він творив справжні дива на чолі ФК "Дейзі Хілл".
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Його помітив реальний власник команди Лі Хілл та запропонував посаду "голови клубу" в надії, що геймер зможе повторити свій віртуальний успіх та забезпечити команді підвищення в класі.
Гаразд, шеф Дейзі Хілл, це інший шеф Дейзі Хілл,
– саме таке повідомлення з пропозицією співпраці містер Хілл відправив стримеру в Instagram.
На цю мить команда новоспеченого керманича посідає 12-те місце у NWCFL – футбольній лізі північно-західних графств. Клуб, створений у далекому 1894 році, є одним із членів-засновників цієї ліги, але нещодавно опинився під загрозою розформування через фінансові труднощі.
Саме з цим має намір боротися Аарон Хант, який має тисячі підписників у соціальних мережах та планує з їх допомогою збільшити кількість відвідувачів домашніх матчів й залучити спонсорів, щоб врятувати клуб.
Слід зазначити, що це може дійсно спрацювати, адже дебютне відео стримера про цей проєкт набрало понад 88 тисяч переглядів, у той час, як на матчі колективу приходить в середньому 50 осіб.
Ролик геймера – дивіться відео
Я буду вчитися на роботі щодня, і це не станеться відразу, але я дійсно думаю, що цей футбольний клуб має потенціал, щоб просунутися далеко,
– говорить Хант.
Цікаво буде поглянути куди приведе ФК "Дейзі Хілл" вчорашній віртуальний менеджер.