Англійський стример Football Manager очолив справжній футбольний клуб

Затятий геймер та шанувальник футболу показав власний талант у симуляторі Football Manager та отримав шанс випробувати себе в ролі керманича реальної футбольної команди.

Пристрасть до відеоігор іноді може привести вас до роботи мрії, як це довів стример Аарон Хант з Великобританії, інформує 24 Канал з посиланням на BBC.

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З віртуального футболу в реальний

Аарон Хант з Болтона проводив трансляції з симулятора Football Manager на Twitch, де він творив справжні дива на чолі ФК "Дейзі Хілл".

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Його помітив реальний власник команди Лі Хілл та запропонував посаду "голови клубу" в надії, що геймер зможе повторити свій віртуальний успіх та забезпечити команді підвищення в класі.

Гаразд, шеф Дейзі Хілл, це інший шеф Дейзі Хілл,

– саме таке повідомлення з пропозицією співпраці містер Хілл відправив стримеру в Instagram.

На цю мить команда новоспеченого керманича посідає 12-те місце у NWCFL – футбольній лізі північно-західних графств. Клуб, створений у далекому 1894 році, є одним із членів-засновників цієї ліги, але нещодавно опинився під загрозою розформування через фінансові труднощі.

Саме з цим має намір боротися Аарон Хант, який має тисячі підписників у соціальних мережах та планує з їх допомогою збільшити кількість відвідувачів домашніх матчів й залучити спонсорів, щоб врятувати клуб.

Слід зазначити, що це може дійсно спрацювати, адже дебютне відео стримера про цей проєкт набрало понад 88 тисяч переглядів, у той час, як на матчі колективу приходить в середньому 50 осіб.

Ролик геймера – дивіться відео

Я буду вчитися на роботі щодня, і це не станеться відразу, але я дійсно думаю, що цей футбольний клуб має потенціал, щоб просунутися далеко,

– говорить Хант.

Цікаво буде поглянути куди приведе ФК "Дейзі Хілл" вчорашній віртуальний менеджер.