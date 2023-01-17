Доступність технології діпфейк зростає, і з нею багато людей відтворюють трейлери фільмів або інтерв’ю з різними акторами. Не чужий для неї й Кіану Рівз, відомий зокрема фільмами про Джона Віка.

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Стример став Кіану Рівзом

У кліпі суворе обличчя Кіану безперешкодно замінило обличчя стримера NymN. Не знаючи про діпфейк, можна було б повірити, що Рівз справді був у своїй кімнаті з комп'ютером і вів стрім.

Кумедним моментом стало те, що NymN цитує культову фразу Рівза "you’re breathtaking" – від тебе захоплює дух. Та голос явно не належить голлівудському актору.

"Від тебе захоплює дух" – це посилання на швидку та сердечну відповідь Кіану фанату, який вигукнув те саме до нього на прес-конференції Microsoft Xbox E3 2019 у рекламі Cyberpunk 2077.

Хоча Рівз і не головний герой, він був обличчям відеоігри. Кіану збирається повернутися до доповнення Cyberpunk 2077 Phantom Liberty як Джонні Сільверхенд.