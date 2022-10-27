Dark Souls фактично започаткувала цілий жанр відеоігор, що славиться своєю складністю. Відтоді геймери з усього світу, намагаються здивувати інших, проходячи подібні ігри різноманітними чудернацькими способами, повідомляє 24 канал.

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Не залишився осторонь від цього тренду й стрімер BriggsADA. Молодик вирішив спробувати пройти оригінальний Dark Souls, граючи на геймпаді за допомогою ніг.

До того ж геймеру виявилось мало перемогти лише основних босів гри, яких досить для її проходження. Він вирішив здолати усіх монстрів, що є в проєкті, включно з DLC, тобто 26 надпотужних та складних опонентів.

Фінальний бос Dark Souls для BriggsADA: відео

Слід зазначити, що на виконання цього челенджу у BriggsADA пішло не так багато часу, як можна було б припустити. Стрімер розправився з Dark Souls трохи більш як за 19 годин, при, тому що середній час проходження проєкту становить близько 60 годин (за даними howlongtobeat).

Далі більше, адже після подібної звитяги, яка принесла чималий наплив глядачів, стрімер поставив за мету подібним чином пройти найновіший "соулзлайк" проєкт, а саме майбутню володарку титулу гри року – Elden Ring.