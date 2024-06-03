Стример жорстоко провчив гравця, який спробував викрасти його машину у Fortnite

Зараз у Fortnite є вельми набридлива механіка, яка дозволяє стороннім сідати у ваш нітромобіль. Стример FNTireguy зіткнувся з такою ситуацією, але знайшов із неї дуже креативний вихід. На жаль, сам він після цього лишився без транспортного засобу.

Як це було

FNTireguy опублікував відео, в якому показав весь процес. Ролик починається з того, що стример керує своїм нітромобілем, заявляючи, що "він все ще всередині", маючи на увазі людину, яка без дозволу сіла в транспорт разом із ним.

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Спочатку гравець їздить дорогами, але потім заїжджає на схил в пошуках Rift – порталу, який може перенести вас до Floating Island або Плавучих островів. Йому пощастило: прямо перед ним опинився такий портал і він наїхав на нього, почавши негайне переміщення.

Автомобіль витримав падіння з висоти, а безбілетник, який вдерся всередину, все ще перебував там. Тоді FNTireguy розігнався й спрямував транспорт до кордону острова. Річ у тім, що такі острови левітують у повітрі, а отже будь-хто може впасти за їхні межі й розбитися.

Але стример не збирався помирати сам: він вискочив з автівки в останній момент, а на додачу ще й кинув у неї вибухівку Boogie Bomb. Судячи з усього, вона вибила недобросовісного крадія з салону й той на секунду завис у повітрі, а потім полетів до низу слідом за машиною.

На останніх кадрах ми бачимо, як той падає донизу, а всі його предмети випадають після смерті.

Весь процес показано в ролику: дивіться відео

Якщо вам вдалося роздобути пристойну машину, ймовірність того, що інші гравці викрадуть її, досить висока. Але такий хитрий спосіб можна застосувати, щоб провчити їх раз і назавжди. Судячи з усього, кидання Boogie Bomb є обов'язковим елементом, оскільки, перебуваючи в машині, персонаж може вижити.

Таким чином, усе, що вам потрібно, – це знайти портал до Плаваючого острова (зазвичай один є під або поблизу нього) і точний розрахунок таймінгу. Розженіться, вийдіть з авто, й дочекайтеся, поки воно за інерцією досягне краю острова. Киньте бомбу в той момент, коли машина вже почне падати вниз.

Судячи з усього, недобросовісні гравці, які починають падати, не можуть використовувати свій планер для безпечної посадки, як показано в ролику. Хоча, можливо, що цей просто не встиг зреагувати й відкрити його. Якщо вам пощастить провернути той же трюк, ви зможете активувати свій планер, щоб підлетіти до персонажа, що впав, і зібрати всі його речі.