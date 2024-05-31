Скільки акаунтів було заблоковано

Величезна популярність Helldivers 2 разом із великою кількістю спроб обійти обмеження на активацію ігор Sony в Росії та Білорусі призвели до масових блокувань. Приблизно 20 000 облікових записів Steam зіткнулися з санкціями з боку Valve.

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З лютого цього року російські та білоруські акаунти Steam більше не можуть активувати ігри, розроблені Sony. Ці дії додалися до попередньої заборони на продаж PlayStation в Росії, запровадженої у відповідь на війну проти України. Проте, схоже, це не завадило багатьом жителям країн-агресорів звернутися до обхідних шляхів придбання ігор, виданих Sony, таких як Helldivers 2.

VPN-провайдери та сайти-посередники часто рекламують росіянам та білорусам прості способи обійти регіональні обмеження на різних платформах. Щоб обійти чинні обмеження, російські та білоруські користувачі вдаються до підміни місцезнаходження, сторонніх подарункових покупок у Steam та інших методів, які дозволяють їм грати в заборонені ігри.

Однак, на щастя, Steam зумів виявити таких гравців, які порушують угоду користувача. Зокрема повідомлялося про кілька випадків блокування акаунтів з подарунками з різних регіонів, а також про акаунти з підозрою на активацію "глобальних" ключів, придбаних на сайтах реселерів.

Наразі Steam займає позицію домінуючого гравця на ринку онлайн-ігор для ПК, і для багатьох є основним місцем для зберігання особистих бібліотек цифрових ігор. Однак, як показують нещодавні заборони акаунтів, Valve має повне право в рамках чинної угоди з користувачами Steam закрити доступ до ігор, якщо виявить підозрілу активність.