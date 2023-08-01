Гравець Elden Ring досягнув майже немислимого, пройшовши всю гру в найбезглуздіший спосіб з можливих.

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Як і всі проєкти FromSoftware, Elden Ring відома своєю неймовірною складністю та вимагає від гравців неабияких зусиль і навичок для проходження.

Однак, шанувальники ігор студії, своєю чергою теж відомі не лише за свою майстерність та бажання знайти всі секрети гри, а й через уміння вигадувати для себе нові, абсолютно чудернацькі випробування.

Виділився в цій справі стрімер DrDeComposing, який поставив за ціль пройти Elden Ring, не зазнавши шкоди від жодного ворожого удару.

Однак, найбільш дивовижним в цій історії є те, що досягти мети він захотів використовуючи спеціальний контролер-саксофон.

Момент тріумфу стрімера: дивитися відео

У дописі з відео кульмінації своєї вдалої спроби, геймер гордо повідомив, що це було перше в історії успішне проходження "без отриманих ударів", здійснене за допомогою чогось іншого, ніж традиційний геймпад.

Хоча під час бою з фінальним босом ентузіаст зберігав холоднокровність та концентрацію, але після останнього удару вибухнув бурею емоцій, як і всі глядачі в чаті, адже не кожен станеш свідком такого, нехай і чудернацького, але все ж дивовижного звершення.