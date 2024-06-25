Популярний стример жорстко відповів всім, хто скаржиться на складність доповнення Elden Ring

Один з найпопулярніших стримерів на Twitch у світі видав гнівну тираду щодо геймерів, які скаржаться на складність доповнення Shadow of the Erdtree для Elden Ring.

З моменту виходу DLC Shadow of the Erdtree 21 червня, воно було засипане хвалебними відгуками та навіть стало найрейтинговішим доповненням в історії відеоігор.

Варте уваги Стримерка перемогла першого боса з Elden Ring: Shadow of the Erdtree буквально силою думки

Кай Ценат був категоричним

Одначе, з часом навколо DLC виникли розмови про надмірну складність, а все більше геймерів опинялися у фрустрації, не здатні пройти найперших босів нової локації.

Через це рейтинг гри в Steam тримається на рівні рецензій "змішані" (лише 68% відгуків з-понад 42 тисяч позитивні), а всі негативні коментарі – скарги на складність.

Популярний стример Кай Ценат, який свого часу навіть розплакався через труднощі, які спіткали його в оригінальній грі, видав досить емоційну промову до всіх геймерів, які висловлюють подібні претензії до Shadow of the Erdtree.

Якщо ви пройшли через усі ці клопоти два роки тому (мається на увазі складність базової гри, – ред.), навіщо їм, в біса, робити таке DLC, щоб ви його пролетіли й закінчили з ним за день або два?

– заявив молодик, захищаючи складність.

Уся промова Кая: дивитися відео

Отож, як сказав Кай, усім гравцям, яким занадто складно – слід "одягти штани для великих хлопчиків" та "просто йти битися", адже розробники Elden Ring в жодному разі не планують зменшувати складність проєкту.