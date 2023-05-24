Ютубер Даррен "IShowSpeed" Воткінс шокував своїх глядачів під час однієї з останніх трансляцій, де він випадково придбав неймовірно коштовний віртуальний предмет.

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IShowSpeed відомий своєю епатажністю та образом дивакуватого та подекуди навіть дещо недалекого геймера, який лише приносить йому збільшення кількості підписників і переглядів. Якось він, наприклад, запустив потужний феєрверк у власному будинку.

Нове вірусне відео за участі молодика показує як той, ймовірно, хотів потролити своїх глядачів, вдавши, ніби купує віртуальний капелюх у Roblox за космічну суму грошей, однак щось пішло не за планом.

Річ у тому, що у Roblox відсутня повторна верифікація покупки, а Даррен, вочевидь, цього не знав.

Це призвело до того, що стрімер в один клік купив федору "Midnight Blue Sparkle Time" за 14 мільйонів Robux (внутрішньоігрової валюти Roblox), що в перерахунку на реальні кошти становить близько 125 тисяч доларів США.

Необачна покупка IShowSpeed: відео

Коли Воткінс зрозумів, що вікна з запитом додаткового підтвердження не буде, то одразу пожалкував про свій невдалий жарт. Контент-мейкер неодноразово прокричав гнівне "ні" та навіть кілька разів вдарив руками по столу.

Щоправда, враховуючи репутацію IShowSpeed, це все може бути продуманим планом задля привернення уваги, адже відео вийшло справді кумедним та набрало неймовірну кількість переглядів.