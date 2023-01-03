Несподівані нещасні випадки під час трансляцій на Twitch не є чимось новим і навіть можуть бути певною небезпекою на роботі для деяких стрімерів, але ця жорстока велосипедна аварія виглядає особливо болісно.

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Зламана ключиця під час стріму

Попри те, що Twitch в основному відомий тим, що проводить трансляції останніх ігор, потоки In Real Life або IRL, як їх зазвичай називають, виявилися великою перевагою на платформі протягом багатьох років.

Незалежно від того, чи це ігровий стример, який дає глядачам можливість зазирнути в їхнє повсякденне життя поза іграми, чи один із незліченних каналів подорожей, доступних на Twitch, ці трансляції IRL можуть приємно змінити темп для глядачів.

У серії дописів у соцмережах стример Skill Specs поділився наслідками недавньої велосипедної аварії, в яку він зазнав під час прямої трансляції на Twitch.

Невдовзі після інциденту він поділився рентгенівським знімком своєї зламаної ключиці, який супроводжував жартівливим коментарем "З новим роком…"