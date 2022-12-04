Ігрові рекорди бувають досить різними. Часом вони потребують неабиякої майстерності, а іноді вистачить і посидючості, повідомляє 24 канал.

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Стрімер та ютубер під ніком TCNick3 вирішив поставити собі за мету оновлення рекорду Гіннеса з найдовшого сеансу гри у файтинг.

Попереднім рекордсменом був канадець Даніель Бергман, який у 2016 році зумів грати у Super Smash Bros. (невідомо, яку саме частину) рівно 57 годин поспіль.

Однак, претендент заявив, що він хоче не просто побити рекорд, а буквально його "скрушити", що йому в принципі й вдалося. Геймер завершив ігровий процес на відмітці у 69 годин 4 хвилини та 20 секунд.

Хроніки встановлення нового рекорду: відео

Задля досягнення мети геймерові довелося перейти на спеціальну дієту, щоб якомога рідше відриватися від гри, адже згідно з правилами Книги рекордів Гіннесса на вгамування фізіологічних потреб він міг брати 10-хвилинну перерву за кожну зіграну годину.

Однак, більшість цього часу CNick3 витратив на сон, спавши всього по дві години за ніч протягом майже трьох діб, які знадобилися йому, щоб завершити марафон.

Хоча звучить все не так вже й важко, зрештою встановлення подібного рекорду виявилося доволі виснажливим. Сам стрімер у відео вище докладно розповів про психічні та фізичні наслідки марафону, а його зовнішній вигляд наприкінці 69-тої години навіть красномовніше за будь-які слова.

Комітет Гіннесса ще офіційно не визнав спробу TCNick3 вдалою і сам стрімер каже, що організація любить не поспішати в таких питаннях та витратити якомога більше часу на перевірку легітимності, однак геймер впевнений, що все ж отримає сертифікат про побиття рекорду.