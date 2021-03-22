Стрімер ось уже цілий тиждень проводить безперервну трансляцію на Twitch: в чому причина

Популярний стрімер Людвіг Агрен проводить безперервні трансляції на Twitch ось уже цілий тиждень і, схоже, нескоро зупиниться. У чому причина – дізнайтесь у матеріалі.

Один з найпопулярніших стрімерів Twitch, Людвіг Агрен, проводить практично безперервні прямі ефіри від 14 березня і, з огляду на те, що тривалість цього "марафону" залежить від глядачів, він закінчить це робити дуже нескоро.

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Всьому виною так званий "Sub-a-thon", який Людвіг розпочав минулого тижня, плануючи заохотити якомога більше глядачів підписатися на його канал. Для цього молодик встановив певне правило. Запустивши таймер із часом у 20 секунд, стрімер зробив так, що кожна людина, яка підписується на його канал, додає 10 секунд до відліку. Час у цій ситуації відіграє надзвичайно важливу роль, адже хлопець заявив, що буде транслювати кожну секунду свого життя, аж допоки таймер не закінчиться.

Як ви можете зрозуміти, спільнота Твіча не могла оминути таку відчайдушність – і ось уже тиждень на каналі ludwig тривають майже безперервні стріми на яких він грає в ігри, дивиться фільми чи різноманітні відео, готує, спілкується з друзями та навіть спить. А записи трансляцій попередніх днів доступні для всіх охочих.

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На момент написання статті на таймері залишається близько 58 годин, протягом яких Агрену доведеться залишатися у прямому ефірі. З впевненістю можна сказати, що ніхто не очікував, що потік триватиме так довго, хоча всього лише однієї ночі вистачило, щоб Людвіг увійшов до топ-6 стрімерів з найбільшою кількістю глядачів на Twitch.

Тієї ночі таймер шалено підскочив з 18 до 27 годин, можете порахувати скільки людей підписалося на відчайдушного контентмейкера всього лише за ніч. За даними сайту twitchtracker середній онлайн стрімера сягає 33 тисяч глядачів, а піковим став момент, коли трансляцію дивилося понад 115 тисяч людей.

На дивовижу такий екстремальний вид стрімів не суперечить "Загальним положенням та умовам сайту", оскільки правила спільноти Twitch дозволяють все те, що відбувається на стрімах хлопця за умови вжиття належних заходів безпеки, щоб забезпечити моніторинг трансляції та чату. У цьому Агрену допомагають його друзі та команда модераторів, що пильно виконують свою роботу, а також запускають відео, вибрані спільнотою, поки стрімер спить.

З такою підготовкою ця "акція" може продовжуватись аж доти, поки стрімер не вирішить з нею покінчити чи поки не станеться якийсь форс-мажор, адже адміністрація Twitch повідомила, що пильно стежить за цим випадком та навіть "тролить" стрімера в офіційних акаунтах.

У будь-якому випадку, неймовірно бачити рішучість Агрена дотримати слово, яке він дав власній аудиторії, яка до того ж невпинно зростає, адже лише за цей тиждень його канал зафоловили 364 тисячі людей.