Популярный стример Людвиг Агрен проводит непрерывные трансляции на Twitch вот уже целую неделю и, похоже, нескоро остановится. В чем причина – узнайте в материале.

Один из самых популярных стримеров Twitch, Людвиг Агрен, проводит практически непрерывные прямые эфиры от 14 марта и, учитывая то, что продолжительность этого "марафона" зависит от зрителей, он закончит это делать очень нескоро.

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Всему виной так называемый "Sub-a-thon", который Людвиг начал на прошлой неделе, планируя привлечь как можно больше зрителей подписаться на его канал. Для этого молодой человек установил определенное правило. Запустив таймер со временем в 20 секунд, стример сделал так, что каждый человек, который подписывается на его канал, добавляет 10 секунд до отсчета. Время в этой ситуации играет чрезвычайно важную роль, ведь парень заявил, что будет транслировать каждую секунду своей жизни, вплоть пока таймер не закончится.

Как вы можете понять, сообщество Твича не могла обойти такое заявление стороной – и вот уже неделю на канале ludwig продолжаются почти непрерывные стримы на которых он играет в игры, смотрит фильмы или различные видео, готовит, общается с друзьями и даже спит. А записи трансляций предыдущих дней доступны для всех желающих.

Клип с пробуждением стримера после первой ночи "марафона" стал одним из самых просматриваемых на его канале

На момент написания статьи на таймере остается около 58 часов, в течение которых Агрену придется оставаться в прямом эфире. С уверенностью можно сказать, что никто не ожидал, что поток будет продолжаться так долго, хотя всего лишь одной ночи хватило, чтобы Людвиг вошел в топ-6 стримеров с наибольшим количеством зрителей на Twitch.

В ту ночь таймер безумно подскочил с 18 до 27 часов, можете посчитать сколько людей подписалось на отчаянного контентмейкера всего лишь за одну ночь. По данным сайта twitchtracker средний онлайн стримера достигает 33 тысяч зрителей, а пиковым стал момент, когда трансляцию смотрело более 115 тысяч человек.

На удивление такой экстремальный вид стриминга не противоречит "Общим положениям и условиям сайта", поскольку правила сообщества Twitch позволяют все то, что происходит на стриме парня при условии принятия надлежащих мер безопасности, чтобы обеспечить мониторинг трансляции и чата. В этом Агрену помогают его друзья и команда модераторов, которые пристально выполняют свою работу, а также запускают видео, выбранные сообществом, пока стример спит.

С такой подготовкой эта "акция" может продолжаться до тех пор, пока стример не решит с ней покончить или пока не произойдет какой-то форс-мажор, ведь администрация Twitch сообщила, что внимательно следит за этим случаем и даже "троллит" стримера в официальных аккаунтах.

Hey @LudwigAhgren.



If you ever need to spruce up your bedroom, we've got a few ideas for ya. pic.twitter.com/l5HJnTXjbZ — Twitch (@Twitch) March 20, 2021

В любом случае невероятно видеть решительность Агрена соблюсти слово, данное своей аудитории, которая к тому же постоянно растет, ведь только за эту неделю его канал зафолловили 364 тысячи человек.