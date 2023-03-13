Один з найвідоміших стрімерів та професіоналів Call of Duty Warzone 2 перевершив сам себе, вигравши, здавалося б, неможливий клатч.

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Джордан "HusKerrs" Томас уже легенда кіберспортивної сцени Call of Duty, але продовжує вражати своєю майстерністю й у Warzone 2.

Нещодавній хайлайт навряд чи можна назвати найкращим у його колекції, однак він все одно вражає, що доводить вибухова реакція тіммейтів. Геймер пережив останнє коло, самотужки впоравшись з 12 опонентами та приніс команді перемогу.

Останнє коло зрадницьки розташувалося майже цілком у воді, тож HusKerrs, здавалося б, застряг у безвихідній ситуації. Три інші команди також були у боротьбі за перше місце, тож всі гравці опинилися у полоні стихії, ховаючись від смертоносного газу.

Неймовірна перемога від HusKerrs: відео

Томас зберіг спокій у хаосі подій і кілька разів то пірнав на дно, то спливав на поверхню, щоб застати суперників зненацька.

Вдало уникаючи ворожих очей, Джордан вбив чотирьох опонентів та здобув видовищну звитягу.

Його товариші по команді не вірили своїм очам, адже вважали ситуацію безнадійною, але Джордан вчергове показав свій клас принісши команді перемогу та закінчивши матч із 31 вбивством.