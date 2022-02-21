Стрімер Warzone показав "легальний" спосіб повністю прибрати віддачу при стрільбі: відеогайд

Стрімер та ютубер Rara виявив метод для користувачів ПК, що дозволяє повністю прибрати віддачу при стрільбі з будь-якої зброї у Call of Duty: Warzone. Детальніше у матеріалі.

Call of Duty: Warzone все ще переживає скрутні часи. Крім технічних проблем та невдоволеності новою мапою, фанатів гри штурмують орди чітерів і навіть нова система Ricochet не особливо допомагає у боротьбі з ними.

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На додачу до цього, ютубер та стрімер Rara поділився своєю "жахливою" знахідкою.

Геймер знайшов спосіб, що повністю прибирає будь-яку віддачу при стрільбі на ПК, щоправда, лише при використанні контролера. Якщо коротко, то суть методу полягає у застосуванні спеціальних налаштувань для DS4.

, DS4 – програма, що дозволяє геймерам використовувати та налаштовувати контролери в різних іграх на ПК.

Саме за допомогою цього застосунку, геймери можуть досить тонко налаштувати роботу гіроскопів у контролерах. Після певних маніпуляцій у програмі, гравцям достатньо просто нахилити геймпад вниз під час стрільби і гіроскоп зробить свою справу майже повністю нівелювавши віддачу.

Повне відео з детальним поясненням налаштувань від Rara



Окрім детального гайду про те як досягти такого ефекту, Rara у своєму відео також виразив припущення про те, що цим методом можуть уже досить довго користуватися популярні стрімери та кіберспортсмени, адже виявити його практично неможливо.

При цьому геймер заявив, що першочерговою метою запису відео якраз є намагання привернути увагу розробників до цієї проблеми.