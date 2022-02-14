Напевно, всі шанувальники Call of Duty: Warzone знають, що її розробники полюбляють різноманітні інтеграції. Наприклад, весною в цій королівський битві з'явилися культові кіногерої, а зовсім нещодавно – персонажі з популярного аніме "Атака титанів".

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Snoop Dogg у Call of Duty

Зрозуміло, що на останніх компанія Activision зупинятися не збирається, а яскравим підтвердженням цього є дані, які цими вихідними з'явилися в інформаційному просторі. Отже, кілька днів тому авторитетний інсайдер Том Хендерсон написав, що в Call of Duty: Warzone та Vanguard найближчим часом мають додати Snoop Dogg.

Інформатор розповів, що йдеться не про камео цього відомого репера. Згідно з його інформацією, популярний виконавець має стати повноцінним ігровим оперативником. Також Том Хендерсон додав, що це точно не жарт.

Який вигляд матиме скін Snoop Dogg

Уже сьогодні його інформацію підтвердив й датамайнер з нікнеймом ZestyLeaks. А найголовніше в цій ситуації те, що він ще й поділився зображенням, на якому можна побачити, який вигляд матиме скін цього популярного репера.

На фото помітно, що Snoop Dogg не дуже схожий на оперативника, який відповідає нинішньому сетинґу королівської битви. Нагадаємо, що зараз в ній проходить інтеграція з Vanguard, події якої розгортаються в часи Другої світової війни.

Напевно, в такому образі Snoop Dogg більше схожий на якогось гангстера. А особливо в його випадку виділяються фірмові окуляри, довга червона дублянка та масивний золотий ланцюжок.

Наостанок варто відзначити, що наразі невідомо, коли саме Snoop Dogg має з'явитися в Call of Duty: Warzone та Vanguard. Також додамо, що представники Activision поки ніяк таку інформацію не коментували.

Який вигляд матиме скін Snoop Dogg / Фото з твітера ZestyC0DLeaks