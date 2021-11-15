Стрімер знайшов кумедний спосіб повністю вивести з ладу ремастер GTA: San Andreas

Під час гри в GTA Trilogy Definitive Edition, стрімер Vargskelethor зіткнувся з кумедним багом, який повністю зламав його сейв. Детальніше у матеріалі.

На GTA Trilogy Definitive Edition у фанатів Rockstar були величезні надії, які, втім схоже не надто виправдалися. Серед численних проблем ігор видання одному зі стрімерів Twitch вдалося виявити кумедний баг, який повністю зруйнував його проходження.

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Геймери у мережі все частіше порівнюють випуск Trilogy із провалом Cyberpunk 2077. Неймовірний ажіотаж навколо повернення GTA III, GTA: Vice City і GTA: San Andreas швидко зник, а на його місце прийшли нарізки численних багів, підбірки мемів та викриття недоліків проєктів.

Проте, серед збоїв знайшлося місце й досить кумедним випадкам. Один із них стався зі стрімером Vargskelethor. Під час свого проходження San Andreas молодик вирішив трохи побешкетувати з торговими автоматами у грі. Геймер купував фірмові газовані напої Sprunk, пив їх, а потім повторював процес – і так майже годину.

Один із торгових автоматів Сан Андреасу / скриншот з YouTube

Після такої кількості подібних маніпуляцій на екрані раптом з'явилося неочікуване повідомлення: "Програмне забезпечення було закрито, оскільки сталася помилка". Vargskelethor відразу ж розсміявся і заходився жартувати: "Я буквально випив цю чортову гру до смерті! Я не знав, що так можна". Цікаво, що його персонаж встиг випити понад 600 напоїв, перш ніж гра вимкнулась.

Вдосталь насміявшись стрімер перезавантажив гру та почав завантажувати своє останнє збереження, але його чекало жахливе відкриття: файл виявився пошкодженим. "Я просто відмовляюся в це вірити!", – заявив геймер, попутно завантажуючи останнє збереження знову і знову, але кожного разу на нього чекало лише те саме повідомлення про помилку.

Момент зі зламаним сейвом зі стріму Vargskelethor



Втрата прогресу у грі через пошкоджений сейв зазвичай викликає гнів, але цей випадок мав щасливий кінець. Стрімер виявив, що гра зробила автоматичне збереження незадовго до маніпуляцій з торговим автоматом, тим самим врятувавши його проходження.

Отже, якщо ви граєте в ремастер GTA San Andreas і вам захочеться Sprunk, переконайтеся, що ви не вип'єте понад 600 бляшанок за раз або принаймні зробіть резервний сейв перед цим.