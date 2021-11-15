На GTA Trilogy Definitive Edition у фанатов Rockstar были огромные надежды, которые, впрочем, похоже, не слишком оправдались. Среди многочисленных проблем игр издания одному из стримеров Twitch удалось обнаружить забавный баг, полностью разрушивший его прохождение.

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Геймеры в сети все чаще сравнивают выпуск Trilogy с провалом Cyberpunk 2077. Невероятный ажиотаж вокруг возвращения GTA III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas быстро исчез, а на его место пришли нарезки многочисленных багов, подборки мемов и разоблачение недостатков проектов.

Однако среди сбоев нашлось место и весьма забавным случаям. Один из них произошел со стримером Vargskelethor. Во время своего прохождения San Andreas молодой человек решил немного пошалить с торговыми автоматами в игре. Геймер покупал фирменные газированные напитки Sprunk, пил их, а затем повторял процесс по кругу – и так почти час времени.

Один из торговых автоматов Сан Андреасу / скриншот из YouTube

После такого количества подобных манипуляций на экране вдруг появилось неожиданное сообщение: "Программное обеспечение закрыто, поскольку произошла ошибка". Vargskelethor сразу же рассмеялся и принялся шутить: "Я буквально выпил эту чертовую игру до смерти! Я не знал, что так можно". Интересно, что его персонаж успел выпить более 600 напитков, прежде чем игра отключилась.

Вдоволь насмеявшийся стример перезагрузил игру и начал загружать свое последнее сохранение, но его ждало ужасное открытие: файл оказался поврежденным. "Я просто отказываюсь в это верить!", – заявил геймер, попутно загружая сохранение снова и снова, но каждый раз его ждало лишь то же сообщение об ошибке.

Момент со сломанным сейвом из стрима Vargskelethor



Утрата прогресса в игре из-за поврежденного сейва обычно вызывает гнев, но этот случай имел счастливый конец. Стример обнаружил, что игра сделала автоматическое сохранение незадолго до манипуляций с торговым автоматом, тем самым спасла его прохождение.

Итак, если вы играете в ремастер GTA San Andreas и вам захочется Sprunk, убедитесь, что вы не выпьете более 600 банок за раз или по крайней мере сделайте резервный сейв перед этим.