Свій канал пара створила, коли вирішила, що вони хочуть створювати більше речей разом. При цьому останні творіння зосереджені на інноваціях у компонентах ПК.

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Потенційно найбільший ноутбук у світі

Хоча дует часто виготовляє такі речі, як дивні чохли для телефонів, свічки, клавіатури та різноманітні предмети зі смоли, іноді вони заглиблюються в більш технічні речі, такі як 3D-друк, робототехніка та термоформування.

Використовуючи свої знання, накопичені за п'ять років створення контенту на ютубі, Еван і Кейтлін створили величезний ноутбук, який, схоже, не призначений для використання на колінах.

Неймовірний за масштабами пристрій має 43-дюймовий екран. Пара використала великий телевізор, який прикріпили до інших компонентів ПК.

Гігантський ноутбук: дивіться відео

Через величезний розмір ноутбук потребує аномальної кількості енергії, яку творці вмісту компенсують трьома батареями – вони живлять відповідно монітор, ПК і все інше.

Після деякого усунення несправностей і наполегливої роботи в їхньому магазині ноутбук Евана та Кейтлін, зроблений своїми руками, доволі схожий на ігровий.