Amouranth, яку визнали найпопулярнішою жінкою-стримером на Twitch у 2022 році, стала популярною завдяк своїм яскравим стрімам просто з джакузі.

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Amouranth дебютує в боксі

Кейтлін також вразила шанувальників своїми підприємницькими здібностями, раніше розповівши, що вона є власницею заправних станцій і займається іншими бізнес-проєктами. У майбутньому вона хоче побудувати власний притулок для тварин.

Наступним великим проектом Амуранта є підготовка до боксерської події стримера Ібая Льяноса Гаратеї під назвою La Velada Del Año III ("Вечір року III"), яка відбудеться 1 липня в іспанському Мадриді.

Ібаї оголосив про це у своєму нещодавньому ефірі, де він показав бокс-карту з онлайн-інфлюенсерами, де вказана Amouranth проти іспанської стримерки Mayichi. Кейтлін також підтвердила цю новину, опублікувавши у твітері своє фото в боксерському спорядженні.

Quinto combate de la velada del año III: pic.twitter.com/kIocX6R2H8 — Ibai (@IbaiLlanos) February 27, 2023

Коли Ібаї вів перший La Velada Del Año у 2021 році, його кількість одночасних глядачів на Twitch перевищила 1 мільйон. Тепер, коли він є одним із найкращих стримерів на платформі, багато людей очікують, що він поб'є свій поточний рекорд у понад 3,3 мільйона одночасних глядачів під час майбутньої боксерської події.