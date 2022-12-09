Amournath є однією з найпопулярніших жінок-стримерів у світі. У неї понад 6 мільйонів підписників, і наразі вона є найпопулярнішою жінкою-стримером на платформі Twitch.

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Величезна підтримка від аноніма

Amouranth зібрала велику кількість прихильників завдяки тому, що постійно цінує своїх шанувальників. Глядачі відчувають, що їх цінують, що зі свого боку робить їх одними з найбільш відданих шанувальників. Вони постійно демонструють свою підтримку, роблячи пожертвування, підписуючись на її канал або надсилаючи їй підбадьорливі повідомлення.

Тепер повідомляється, що анонімний шанувальник Amouranth підняв своє фанатство на новий рівень, надіславши їй 70 тисяч доларів готівкою, новий iPhone, засоби самооборони та лист.

У листі анонімний жертводавець написав, що його надихнула робота стримерки, і він хоче висловити свою вдячність. Він продовжив, заявивши, що він бажає, щоб гроші підтримували Amouranth, щоб продовжувати робити те, що вона любить, і що предмети самооборони захистять її.

У листі також були три номери телефонів, один з яких належить анонімному жертводавцю. Інші два номери телефонів – це послуги охоронця, які вже оплачені донором.

Хоча незрозуміло, що насправді спонукало шанувальника надіслати такі щедрі подарунки, очевидно, що він глибоко захоплюється Amouranth і хоче побачити її успіх.

До слова, раніше стримерка зізналася, що вона заміжня. Втім, чоловік змушував її до еротичних трансляцій, контролював фінанси дівчини та погрожував убити її собак.