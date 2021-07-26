Заблокували за доїння корови: відома стрімерка отримала неочікуване повідомлення в New World

Стрімерка з нікнеймом AnnieFuchsia вирішила зіграти в популярну гру New World. Щоправда, навряд чи вона могла подумати, що її заблокують у цій відеогрі за доїння корови.

Кілька днів тому розпочалися закриті тестування гри New World у Steam. Загалом цей проєкт від Amazon вже встиг потрапити до когорти найпопулярніших у цьому сервісі, хоча деякі геймери так й не змогли зіграти у цю відеогру.

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Якщо коротко, деякі гравці у New World почали скаржитися на те, що гра виводить з ладу відеокарти серії RTX 3090 FTW3 від EVGA. Представники Amazon підтвердили правдивість цієї інформації, хоча й відзначили, що винна в цьому не відеогра. А от офіційної заяви від розробників цих відеокарт поки не послідувало, хоча вже й відомо, що саме вони займуться компенсацією збитків.

Головна героїня цієї історії з нікнеймом AnnieFuchsia не потрапила до когорти таких "щасливчиків", хоча зіграти у New World також не змогла. Річ у тім, що вона отримала дуже неочікуваний бан, а найцікавіше, що одразу ж перманентний. Стрімерка просто вирішила подоїти корову в цій відеогрі, а після завершення цього процесу на екрані одразу ж з'явилося повідомлення про блокування. Варто відзначити, що це базова механіка у цій відеогрі, тобто AnnieFuchsia не порушила жодних правил.

Найцікавіше, що у цьому повідомленні вказана наступна причина блокування: "Вас заблокували". Також можна додати, що у цьому листі є кілька помилок, наприклад, "permenant ban". Допомогти вирішив відомий стрімер Asmongold, який звернувся за коментарями до розробників New World. Останні відзначили, що це сталося через певні проблеми з серверами гри, а тому вони планують зняти цей випадковий бан з AnnieFuchsia. Також розробники додали, що жодних заборон на доїння корів у їхній відеогрі немає.

Момент з блокуванням AnnieFuchsia: відео