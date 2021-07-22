Напевно, майже всі геймери щось чули про амбітний проєкт від Amazon з назвою New World. Річ у тім, що ця відеогра вже встигла потрапити у кілька неприємних ситуацій, хоча ще навіть не вийшла. Напевно, не дивно, що черговим скандалом обернулися закриті тестування гри у Steam.

До теми Світ поки старий: нова відеогра від Amazon опинилася у центрі масштабного скандалу

Варто розпочати з того, що закриті тестування відеогри New World у цьому сервісі розпочалися 20 липня. Щоправда, навіть кількох днів вистачило для того, щоб ця гра стала однією з найпопулярніших у Steam. Згідно з даними Steamdb, піковий онлайн цієї відеогри вже досяг показника у 190 тисяч гравців. Та й на різноманітних стрімінгових платформах гра New World збирала чимало переглядів в останні дні.

Напевно, це закрите тестування можна навіть було б назвати ідеальним, якби не одне але. Річ у тім, що деякі геймери почали скаржитися на те, що відеогра виводить з ладу їхні флагманські відеокарти. Цікаво, що зазвичай у таких повідомленнях згадується одна конкретна модель – RTX 3090 FTW3 від EVGA. Найгірше, що це відбувається одразу ж після запуску гри, коли геймер знаходиться в меню. Варто додати, що власники інших відеокарт також скаржаться на схожі проблеми, хоча й не такі критичні (лише перегрівання).

Розробники з Amazon відзначили, що знають про існування цієї проблеми, а для її розв'язання вони порадили геймерам змінити деякі налаштування драйверів. Також пізніше вони додали, що не знайшли зв'язку між грою New World та існуючим недоліком. Тобто відеогра не винна, а розв'язати цю проблему можуть лише розробники відеокарт. Щоправда, коментарів від останніх поки не було, тому, напевно, ця історія ще матиме якесь продовження.

Трейлер відеогри New World – відео