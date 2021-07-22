Наверное, почти все геймеры что-то слышали об амбициозном проекте от Amazon с названием New World. Дело в том, что эта видеоигра уже успела попасть в несколько неприятных ситуаций, хотя еще даже не вышла. Наверное, неудивительно, что очередным скандалом обернулись закрытые тестирования игры в Steam.

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Стоит начать с того, что закрытые тестирования видеоигры New World в этом сервисе начались 20 июля. Правда, нескольких дней хватило для того, чтобы эта игра стала одной из самых популярных в Steam. Согласно данным Steamdb, пиковый онлайн этой видеоигры уже достиг показателя в 190 тысяч игроков. Да и на различных стриминговых платформах игра New World собирала немало просмотров в последние дни.

Наверное, это закрытое тестирование можно даже было бы назвать идеальным, если бы не одно но. Дело в том, что некоторые геймеры начали жаловаться на то, что видеоигра выводит из строя их флагманские видеокарты. Интересно, что обычно в таких сообщениях упоминается одна конкретная модель – RTX 3090 FTW3 от EVGA. Хуже всего, что это происходит сразу же после запуска игры, когда геймер находится в меню. Стоит добавить, что владельцы других видеокарт также жалуются на подобные проблемы, хотя и не такие критичные (только перегревание).

Разработчики из Amazon отметили, что знают о существовании этой проблемы, а для ее решения они посоветовали геймерам изменить некоторые настройки драйверов. Также позже они добавили, что не нашли связи между игрой New World и существующим недостатком. То есть видеоигра не виновата, а решить эту проблему могут только разработчики видеокарт. Правда, комментариев от последних пока не было, поэтому, наверное, эта история еще будет иметь какое-то продолжение.

Трейлер видеоигры New World – видео