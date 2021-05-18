Наверное, поклонники жанра MMORPG могли что-то слышать об амбициозном проекте от компании Amazon с названием New World. Анонсировали игру еще в 2016 году, но дату выхода уже несколько раз переносили, правда, сейчас ситуация вроде бы стабилизировалась. Релиз этого проекта должен состояться 31 августа, а игроки уже могут принять участие в закрытом тестировании. Интересно, что даже на этом этапе в New World уже возникло немало проблем.

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New World – это классический представитель MMORPG, в котором игроки отправляются в 17 век. Заниматься нужно колонизацией вымышленного острова, который создан на основе Северной Америки времен Британских колоний. В целом в этой видеоигре будут почти все характерные для этого жанра элементы, но есть и своя особенность. Разработчики решили не использовать систему месячных подписок в своем проекте, а саму игру нужно только будет разово приобрести за сумму в 479 гривен (579 гривен стоит Deluxe-издание).

Возможно, какие-то наивные игроки и успели подумать, что на этом их расходы (необязательные) в New World завершатся. Но реальность оказалась суровой, потому что несколько дней назад появилась информация о тестировании внутриигрового магазина. Сначала все выглядело достаточно классически, поскольку в данном магазине должны были появиться только косметические предметы. Но потом случилась "утечка" и оказалось, что в игре также будут бустеры опыта, которые любезно могут помочь всем игрокам уменьшить затраты времени на прокачку героев.

Понятно, что геймеры были в шоке, а весь раздел видеоигры New World на Reddit просто "кишит" сообщениями о возврате игры и обсуждениями этой проблемы. Конечно, разработчики не могли оставить этот вопрос без внимания, поэтому в твиттере они опубликовали целое письмо с обращением к поклонникам своего проекта. Оказывается, что бустеры опыта и система боевых пропусков в видеоигре появится только позже, а на релизе этих элементов не будет. Нужны они только для того, чтобы новички смогли быстрее догнать тех людей, которые играют с самого выхода видеоигры.

Разработчики добавляют, что на релизе будут продаваться исключительно эксклюзивные косметические наборы, а полноценный игровой опыт от New World можно получить не заходя в магазин. Также они отметили, что сейчас только проверяют функционал и собирают отзывы геймеров. Надеемся, что разработчики из Amazon услышали (еще услышат) игроков, которые не очень верят в то, что потенциальные бустеры опыта не будут влиять на баланс.

Трейлер видеоигры New World – видео