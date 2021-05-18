Напевно, шанувальники жанру MMORPG могли щось чути про амбітний проєкт від компанії Amazon з назвою New World. Анонсували гру ще у 2016 році, але дату виходу вже кілька разів переносили, щоправда, зараз ситуація наче стабілізувалася. Реліз цього проєкту має відбутися 31 серпня, а гравці вже можуть взяти участь у закритих тестуваннях. Цікаво, що навіть на цьому етапі у New World вже виникло немало проблем.

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New World – це класичний представник MMORPG, у якому гравці відправляються у 17 століття. Займатися потрібно колонізацією вигаданого острову, який створений на основі Північної Америки часів Британських колоній. Загалом у цій відеогрі будуть майже всі характерні для цього жанру елементи, але є й своя особливість. Розробники вирішили не використовувати систему місячних підписок у своєму проєкті, а саму гру потрібно лише буде одноразово придбати за суму у 479 гривень (579 гривень коштує Deluxe-видання).

Можливо, якісь наївні гравці й встигли подумати, що на цьому їхні витрати (необов'язкові) у New World завершаться. Але реальність виявилася суворішою, бо кілька днів тому з'явилася інформація про тестування внутрішньоігрової крамниці. Спочатку все виглядало достатньо класично, бо у цьому магазині мали з'явитися лише косметичні предмети. Але потім стався "витік" й виявилося, що у грі також будуть бустери досвіду, які люб'язно можуть допомогти всім гравцям зменшити витрати часу на прокачування героїв.

Зрозуміло, що геймери були в шоці, а весь розділ відеогри New World на Reddit просто "кишить" повідомленнями про повернення гри та обговореннями цієї проблеми. Звісно, розробники не могли залишити це питання без уваги, тому у твітері вони опублікували цілий лист зі зверненням до шанувальників свого проєкту. Виявляється, що бустери досвіду та система бойових перепусток у відеогрі з'явиться лише пізніше, а на релізі цих елементів не буде. Потрібні вони лише для того, щоб новачки змогли швидше наздогнати тих людей, які грають із самого виходу відеогри.

Розробники додають, що на релізі будуть продаватися виключно ексклюзивні косметичні набори, а повноцінний ігровий досвід від New World можна отримати не заходячи у крамницю. Також вони відзначили, що зараз лише перевіряють функціонал та збирають відгуки геймерів. Сподіваємося, що розробники з Amazon почули (ще почують) гравців, які не дуже вірять у те, що потенційні бустери досвіду не будуть впливати на баланс.

Трейлер відеогри New World – відео